Fonte Nuova, Barbecue Scoppia per Ritorno di Fiamma: Romeno in Coma

Barbecue fatale a Fonte Nuova, in provincia di Roma, dove ieri un romeno di 30 anni ha riportato profonde ferite ed ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale "Sant'Andrea"

"I lividi presenti sulle parti del corpo carbonizzate sembrano essere compatibili con una possibile caduta avvenuta dopo l'esplosione oppure un ritorno di fiamma. Soltanto attraverso l'esame approfondito della Tac è possibile individuare possibili lesioni interne ed esterne...".

Non si conosce il motivo per cui ilsia, colpendo in pieno volto il30enne, fatto sta che l'uomo è inal "Sant'Andrea. Gli investigatori ipotizzano che si sia verificato un r, non infrequente quando si cuociono cibi con barbecue, soprattutto quando si utilizza alcol per accenderlo. Il romeno voleva trascorrere una giornata serena coi suoi amici e i suoi familiari, gustandosi alimenti allae, invece, la domenica è diventata una tragedia. Bisogna sempre fare attenzione quando si usa il barbecue, perché isono molti. Innanzitutto è preferibile usare barbecue con i piedi, più stabili e posizionabili ovunque; inoltre si dovrebbe evitare l'in sede di, preferendo altri prodotti ad hoc in commercio. E' probabile che il barbecue sia stato anche la causa della morte del giovane Vincenzo Liotta, studente della facoltà di Economia e commercio trovato esanime in unadi famiglia a Piraino, in provincia di Messina. Il fatto risale a diversi mesi fa. Tac ed autopsia sul cadavere di Vincenzo, infatti, hanno escluso sia un suicidio che un omicidio. I carabinieri del comando di Patti spiegarono:Il ritorno di fiamma, dunque, può essere stato il motivo dell'esplosione del barbecue, ieri, a Fonte Nuova. Ai romeni, è risaputo, si può togliere tutto ma non il barbecue in quanto sono amanti dellaalla brace. Pensate che qualche giorno fa, a Pontevigodarzere (Padova), sono stati denunciati due romeni perché avevano organizzato un barbecue a pochi metri dalla fermata del tram. Un luogo non molto adatto per cuocere la carne alla brace, non pensate?