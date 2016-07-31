Export birra artigianale italiana stratosferico
La birra artigianale piace, e anche tanto, agli italiani e agli stranieri. Sono aumentati i produttori italiani di birra e sono aumentate le esportazioni. La bevanda alcolica più bevuta al mondo, insomma, rappresenta occasione di business per molti italiani.
Birra artigianale italiana conquista Germania e Gran BretagnaLe birre italiane, specialmente quelle artigianali, sono molto amate all'estero. Lo ha sottolineato Coldiretti, menzionando recenti dati Istat, durante la giornata in cui sono state promosse le 'agribirre' italiane. L'anno scorso, le esportazioni di birra italiana hanno fatto registrare un vero record. Nell'arco di un decennio l'export di birra made in Italy è quadruplicato. La bevanda bionda fatta in Italia piace molto ai tedeschi, agli inglesi e a chi vive nella nazioni nordeuropee. Il report di Coldiretti parla chiaro: è aumentata l'esportazione delle birre italiane sia in Germania che in Gran Bretagna, ma anche in Paesi come il Belgio, patria delle birre trappiste; anzi in quest'ultima nazione l'export è decuplicato. Il consumo di birra aumenta notevolmente in estate, a causa del caldo. E' bello sorseggiare un birra fresca, magari sotto l'ombrellone, quando si è al mare. Riportiamo uno stralcio del report diffuso da Coldiretti:
"La nuova produzione artigianale di made in Italy è molto diversificata: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino; ma c'è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso. La birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all'occupazione, soprattutto tra gli under 35.
Birre più vendute al mondo sono cinesiQuella delle birre artigianali italiane è una vera avanzata. Riusciranno a battere gli storici brand? L'anno scorso Bloomberg ha stilato la classifica delle 10 birre più vendute al mondo. Non sono mancate le sorprese. Lo sapevate, ad esempio, che le prime due birre più vendute al mondo sono cinesi? Nella classifica c'è solo una birra prodotta in Europa e 3 provenienti dagli Stati Uniti. La peggiore è la Bud Light, che nella scala di punto da 0 a 100 ha ottenuto solo 47 punti.
