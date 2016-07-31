Texas, mongolfiera come palla di fuoco: 16 vittime

Mongolfiera come palla di fuoco

Governatore del Texas desolato

"I nostri pensieri e preghiere sono per le vittime e le loro vittime, così come per la comunità di Lockhart".

. Le 16 persone che si trovavano sul pallone aerostatico hanno perso le vita. E' probabile che il disastro sia stato dovuto al contatto con i fili dell'alta tensione.Mai, finora, in Texas era avvenuto un dramma di questo tipo. E' stato l'ufficio dello sceriffo locale ad annunciare che nessuna, delle 16 persone a bordo della mongolfiera, si è salvata. La tragedia è avvenuta a Lockhart, una località poco distante da Austin. Secondo alcuni testimoni, il pallone aerostatico è diventato una sorta di palla di fuoco prima cadere a terra.; poi quella palla si è schiantata al suolo. Il Texas è sconvolto per un episodio tragico e anomalo. Le vittime potevano essere di più se solo la mongolfiera fosse finita in un centro maggiormente abitato. Pare, invece, che si sia schiantata al suolo nei pressi di un'area dove pascolano mucche e pecore. Sul luogo dell'incidente sono arrivati, subito, oltre alle forze dell'ordine, anche gli uomini della Federal Aviation Administration e il personale sanitario. Non si sa ancora cosa possa aver causato la tragedia.. L'ipotesi più accreditata è quella dello scontro con i tralicci della corrente elettrica. Le indagini per scoprire la causa del dramma in Texas sono state avviate. Non si esclude un problema tecnico a bordo del pallone aerostatico.Desolato per quanto accaduto nei cieli di Lockhart, che ha parlato di "tragedia straziante". Abbott ha offerto le sue condoglianze a tutta la cittadina poco distante da Austin: