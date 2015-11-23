Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bologna, Marocchini Esaltavano Jihad: Alfano Firma Decreto Espulsione

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Gli attentati di Parigi hanno scosso il mondo intero ed ora, anche in Italia, è stato aumentato il livello di sicurezza per contrastare il terrorismo. Controlli a tappeto in numerose città italiane, tra cui Bologna dove, nelle ultime ore sono stati espulsi 4 marocchini. I 4 soggetti espulsi sono originari del Marocco ma vivono da molto tempo a Bologna. La Digos, dopo averli individuati, li ha portati in Questura. Pare siano invischiati in un'inchiesta, aperta nel 2010, sul terrorismo islamico. Per i marocchini è stato ipotizzato il reato di addestramento o istruzioni sull'uso di armi da fuoco, sostanze chimiche e batteriologiche con finalità terroristiche. Gli uomini della Digos hanno anche effettuato perquisizioni nei luoghi dove vivevano i soggetti che, a breve, verranno espulsi, trovando numerosi libri e video che osannano la jihad islamica. Il compito delle forze dell'ordine italiane, ora, è di trovare tutti i soggetti che esaltano la jihad ed espellerli dall'Italia. Compito non certo facile, visto che i miliziani dell'Isis sanno nascondersi molto bene. L'ufficio antiterrorismo della Polizia di Stato teneva sotto controllo, da tempo, i 4 marocchini. Ora è arrivata, finalmente, l'espulsione. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha dichiarato:
"I marocchini erano indagati per associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. Ho firmato questo decreto per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta infatti di quattro soggetti che, a vario titolo, hanno aderito e si impegnavano per la diffusione dell'estremismo violento. Uno era l'informatico del gruppo, che diramava online pratiche religiose e proclami ideologici di orientamento jihadista, canti celebrativi di atti di martirio, manuali sulle tecniche di combattimento e per la realizzazione di attentati. Un altro navigava sul web alla ricerca di contenuti inneggianti all'odio verso l'Occidente e celebrativi della violenza quale strumento di affermazione dell'Islam. Un altro ancora manifestava la sua adesione all'ideologia più radicale concorrendo alla diffusione di contenuti funzionali alla formazione operativa degli altri sodali. E infine l’ultimo era strettamente legato al primo, l'informatico, con il quale condivideva la visione estremista dell'Islam".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Siria, Russia Fa sul Serio: Arrivano Primi Tank T-90. Isis Trema

Articolo Successivo

Napoli: Fuma Sigaretta sul Letto e Scoppia Incendio, 58enne Muore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023