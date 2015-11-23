Bologna, Marocchini Esaltavano Jihad: Alfano Firma Decreto Espulsione

"I marocchini erano indagati per associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. Ho firmato questo decreto per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta infatti di quattro soggetti che, a vario titolo, hanno aderito e si impegnavano per la diffusione dell'estremismo violento. Uno era l'informatico del gruppo, che diramava online pratiche religiose e proclami ideologici di orientamento jihadista, canti celebrativi di atti di martirio, manuali sulle tecniche di combattimento e per la realizzazione di attentati. Un altro navigava sul web alla ricerca di contenuti inneggianti all'odio verso l'Occidente e celebrativi della violenza quale strumento di affermazione dell'Islam. Un altro ancora manifestava la sua adesione all'ideologia più radicale concorrendo alla diffusione di contenuti funzionali alla formazione operativa degli altri sodali. E infine l’ultimo era strettamente legato al primo, l'informatico, con il quale condivideva la visione estremista dell'Islam".

Gli attentati di Parigi hanno scosso il mondo intero ed ora, anche in Italia, è stato aumentato ilper contrastare il terrorismo. Controlli a tappeto in numerose città italiane, tra cuidove, nelle ultime ore sono stati espulsi. I 4 soggetti espulsi sono originari delma vivono da molto tempo a Bologna. La Digos, dopo averli individuati, li ha portati in Questura. Pare siano invischiati in un'inchiesta, aperta nel 2010, sul. Per i marocchini è stato ipotizzato il. Gli uomini della Digos hanno anche effettuato perquisizioni nei luoghi dove vivevano i soggetti che, a breve, verranno espulsi,. Il compito delle forze dell'ordine italiane, ora, è di trovare tutti i soggetti che esaltano la jihad ed espellerli dall'Italia. Compito non certo facile, visto che isanno nascondersi molto bene. L'ufficio antiterrorismo della Polizia di Stato teneva sotto controllo, da tempo, i 4 marocchini. Ora è arrivata, finalmente, l'espulsione. Il ministro dell'Interno,, ha dichiarato: