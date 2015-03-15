Steve Jobs, Tim Cook gli offrì fegato: iCeo rifiutò proposta

A breve approderà nelle librerie "Becoming Steve Jobs", un nuovo libro sulla vita del 'padre' della Apple, Steve Jobs. Il volume è stato redatto grazie alle numerose testimonianze di persone molto vicine a Jobs, come Tim Cook, attuale Ceo del colosso di Cupertino.

Dalla nuova biografia emergono dettagli inediti sulla vita del compianto co-fondatore della Apple. Quest'ultimo, ad esempio, non accettò di sottoporsi a un trapianto di fegato; Tim Cook, infatti, voleva offrirgli parte del suo organo. Il diniego dell'iCeo fu chiara testimonianza della sua grande sensibilità e del suo rispetto del prossimo.

"Steve ha urlato con me solo quattro o cinque volte nel corso di 13 anni. Questa fu una di quelle", ha rivelato Tim Cook.