Caduta dei Denti: In Futuro Saremo come gli Squali?

Avere denti forti, che si rigenerano. Questo è il sogno di tutti. Ebbene, in futuro potremmo avere una dentatura analoga a quella degli squali grazie alla scienza

"La notizia positiva è che questi stessi geni sono responsabili dello sviluppo di tutti i denti dei vertebrati, compresi gli esseri umani. Durante l'adolescenza le cellule si deteriorano ma c'è la possibilità di poterle rinvigorire con future terapie odontoiatriche".

Un team di studiosi inglese sta esaminando da tempo il meccanismo che sta alla base delladeidegli. E' noto, infatti, che gli squali hanno sempre denti nuovi e affilati: quando ne perdono uno, entro un mese ne hanno un altro nuovo. Gli studiosi dell'università di Sheffield stanno cercando di capire perché i denti degli squali si rigenerano. Ebbene, il segreto risiederebbe nella lamina dentaria, formata da cellule epiteliali, possedute anche dall'uomo. Perché i denti dell'uomo, allora, non si rigenerano? Non possiede anche lui cellule epiteliali? Gli studiosi hanno notato che nell'uomo ilsvanisce dopo il passaggio dai denti da latte a quelli permanenti. Gli squali perdono, durante la loro esistenza, ben 30.000 denti. E' pazzesco. Eppure, tali animali hanno sempre denti sani e forti, disposti su. L'equipe di ricercatori dell'Università di Sheffield ha concentrato il suo studio sugli embrioni del, una specie di squalo. Il coordinatore dell'equipe,, ha spiegato:La dentatura degli squali è stata sempre oggetto di innumerevoli attenzioni eperché veramente particolare. I film, poi, hanno sempre cercato di mettere in evidenza le fauci paurose e i denti acuminati degli squali. In realtà, essendovi molte specie di squali, sono diverse anche le dentature. Ci sono squali che, ad esempio, non hanno denti grossi e affilati. Bisogna ricordare, inoltre, che lo squalo è un bravissimoe dosa la forza in base alla; quindi può usare anche una sola fila di denti quando ritiene che l'avversario non sia minaccioso.