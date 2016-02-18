Valeria Golino Innamorata di un Francese: Addio a Riccardo Scamarcio?
di Redazione
Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si sono lasciati veramente oppure si tratta della solita bufala mediatica architetta alla perfezione per far abboccare gran parte dei lettori?Molti fan della Golino e di Scamarcio hanno trasalito quando hanno letto su Novella 2000 che l'attrice ha lasciato il bel Riccardo per un francese. Niente di più falso, almeno stando a quanto ha riferito il portavoce della coppia di attori, Patrizia Cafiero:
"Macché, tutto falso. Valeria è appena tornata da Parigi dove Riccardo sta girando Dalida di Lisa Azuelos con Vincent Perez e Sveva Alviti. In tutti questi giorni sono stati a cena insieme spesso con altri amici e colleghi come Valeria Bruni e Louis Garrel".Novella 2000, uscito da poco in edicola, avrebbe rivelato che la Golino, dopo 10 anni, avrebbe deciso di troncare la storia con Scamarcio perché si sarebbe invaghita di un misterioso francese. L'anno scorso Valeria e Riccardo era sul posto di sposarsi, tanto che erano apparse anche le pubblicazioni di nozze al Comune di Andria, dove risiede l'attore. Sono passati molti mesi e ancora la coppia non è convolata a nozze. Perché? La relazione vacilla, o forse i due vogliono aspettare ancora un po'? Valeria spiegò con queste parole il motivo per cui non venne pronunciato il fatidico sì:
"Ci siamo informati su come si fa a sposarsi, su quali carte bisogna prendere, e l'abbiamo fatto. Non avevamo una data e non avevamo neppure ben realizzato che quel passo avrebbe portato alle pubblicazioni. Era, appunto, un passo. Il primo. E poi, per quanto possa sembrare assurdo, non abbiamo avuto il tempo. L'intenzione c'è ancora...".Insomma, Valeria e Riccardo non sono convolati a nozze per mancanza di tempo, per i troppi impegni. Dobbiamo crederci? O dobbiamo credere alla tesi di Novella 2000? Se sono rose fioriranno. I fan dei due attori vogliono chiarezza e sperano che l'unione resti salda.
