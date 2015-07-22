Loading...

Canton Ticino: caldo uccide bimba dimenticata in auto

22/07/2015

Tragedia nel Canton Ticino, dove ieri è morta una bimba di 5 anni per una dimenticanza dei genitori. L'episodio è avvenuto in un camping di Muzzano verso le 20.30

Una donna ha dimenticato la figlioletta in auto, provocandone la morte. Ieri faceva molto caldo anche in Svizzera, non solo in Italia. La bimba è stata uccisa dall'afa insopportabile. Sul luogo della tragedia sono arrivati subito gli agenti della Polcom e gli operatori della Croce Verde di Lugano. La piccola vittima aveva origini svizzero-tedesche. Vani i tentativi di rianimazione: la bimba è spirata nel camping. Disattenzione fatale, quindi, nel Canton Ticino. I giudici hanno subito avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. "Ogni volta che la cronaca riporta questo tipo di tragedie, sembra impossibile che possa succedere. Eppure i casi di bambini piccoli che muoiono dimenticati in auto, sui sedili o legati al seggiolino non sono così rari, e capitano in famiglie normalissime ed a genitori apparentemente impeccabili ed incapaci di fare del male ai propri figli", ha osservato Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti.
