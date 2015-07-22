Loading...

Montage of heck: documentario Kurt Cobain torna al cinema

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2015

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso aprile, torna nelle sale italiane "Montage of heck", documentario diretto da Brett Morgen sul compianto leader dei Nirvana: Kurt Cobain

      Morgen ha saputo sapientemente fare un collage di musica, parole, interviste e, perfino, fumetti. Il pubblico ha apprezzato moltissimo, e per questo la pellicola torna nuovamente in sala. Morgen ha avuto l'autorizzazione dei familiari di Cobain per reperire il materiale inedito dell'artista, leader di uno dei gruppi musicali più famosi della storia, che è riuscito a vendere oltre 75 milioni di dischi nel mondo. I Nirvana e Cobain hanno fatto e faranno parlare di loro per tanti motivi, come ad esempio per le vendite di "Nevermind", disco uscito nel 1992 che si rivelò campione di incassi, battendo addirittura un 'mostro sacro' come Michael Jackson. Gli spettatori, osservando "Montage of heck" scopriranno aspetti inediti della vita di Kurt Cobain. Il regista ha ritrovati filmati molto belli e, per certi aspetti, commoventi. Chi ama i Nirvana e Kurt Cobain non può perdersi "Montage of Heck", primo documentario autorizzato dai parenti del leader dei Nirvana. Buona visione!  
