Caso Bozzoli, Operaio Ditta Trovato Morto: Doveva Presentarsi ai Carabinieri

di Redazione 19/10/2015

Il giallo sulla scomparsa dell'imprenditore Mario Bozzoli si complica. Il motivo? Beh, ieri è stato scoperto il cadavere di Giuseppe Ghirardini, operaio della ditta Bozzoli scomparso mercoledì scorso nel Bresciano Qual è la causa della morte di Ghirardini? Perché si trovava in quella zona boscosa, poco distante dal punto in cui aveva lasciato la sua auto? E soprattutto c'è un collegamento tra la morte e la scomparsa di Mario Bozzoli? Queste ed altre domande si stanno ponendo ora gli inquirenti. Ghirardini, amante della caccia, doveva partecipare a una battuta, mercoledì scorso, ma il maltempo mandò tutto all'aria. Battuta di caccia rinviata. "Guardati alle spalle", aveva scritto, mercoledì, su Facebook. Misterioso messaggio. Il corpo esanime di Ghirardini, 50 anni, è stato ritrovato nei pressi di un ruscello, in un bosco, a pochi metri dalla sua casa di Maracheno, in località Ponte di legno. L'uomo era vestito ed indossava stivali nuovi. Perché si trovava in quel punto? Venerdì scorso era stata trovata la Suzuki Gran Vitara del 50enne: era chiusa dall'esterno. L'operaio morto avrebbe dovuto presentarsi ai carabinieri, come altri colleghi, per fornire informazioni sulla scomparsa di Mario Bozzoli, avvenuta lo scorso 8 ottobre. Tutta l'area vicina al ruscello Arcanello è stata delimitata con transenne per permettere alle forze dell'ordine di compiere le indagini. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Marcheno, Diego Benussi, che ha affermato: "Giuseppe Ghirardini è venuto a mancare per morte naturale, per un malore". Sul corpo del dipendente della ditta Bozzoli non sono state notate ferite. Sarà l'autopsia a permettere di fare chiarezza sulla vicenda, così come gli esami tossicologici. C'è un nesso tra la morte di Ghirardini e la scomparsa dell'imprenditore? L'avvocato della famiglia Bozzoli è convinto che il segreto della scomparsa di Mario è occultato proprio nella ditta: ecco perché è stato chiesto ed ottenuto il sequestro della ditta. Gli altiforni non funzionano da qualche giorno. "La verità è in quella fabbrica", ha rivelato l'avvocato Scalvi.

