"Freeheld": Coppie Gay e Malattia, Ellen Page e Julianne Moore Eccezionali

19/10/2015

Due persone dello stesso si amano, convivono e trascorrono bei momenti insieme. A un certo punto, uno dei due scopre di essere affetto da un male incurabile. Vuole lasciare tutti i suoi averi alla sua dolce metà ma non può. Perché? Si tratta di una coppia gay

  Questa è, per sommi capi, la trama di "Freeheld", un film interpretato da Julianne Moore ed Ellen Page. Il coming out di quest'ultima ha lasciato di stucco Hollywood ma ha fatto esultare tutte le coppie gay. Il punto di forza di "Freeheld" è quello di essere incentrato su un tema importante e attuale, quello della lotta delle coppie omosessuali per il riconoscimento della parità dei diritti. Il tallone d'Achille della pellicola è proprio il fatto di far condurre la battaglia a una donna sul letto di morte. Bisogna sottolineare che "Freeheld" farà ancora una volta riflettere sulla necessità di riconoscere diritti alle coppie gay, soprattutto in nazioni come l'Italia, dove il legislatore se ne infischia abbastanza della condizione delle persone dello stesso sesso, che si amano e convivono. "Freeheld" è una pellicola che si ispira a un documentario omonimo che riscosse un grosso successo e vinse l'Oscar. Il film uscirà in sala il prossimo 5 novembre ed è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. "Spero che questo film possa aprire il dibattito in Italia sulle unioni civili, e che prima o poi la gente capisca... Grazie alla sentenza della Corte Suprema ora le cose vanno meglio ma in 31 stati non è così. A Los Angeles, anni fa, eri picchiato se si sapeva che eri gay. Spero che questo film faccia finalmente vedere l'impatto che la discriminazione può avere nella vita delle persone", ha affermato Ellen Page a Roma. "Freeheld" narra la vera storia di due donne che si sono amate: Laurel Hester e Stacie Andree.
