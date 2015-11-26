Loading...

UFO in cielo? No, è ISS. Foto Scott Kelly fa trasalire astronomi

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2015

Molti astronomi, giorni fa, hanno gridato all'UFO in cielo. In realtà, era solo un'impressione. Quella foto pubblicata dall'astronauta della Nasa, Scott Kelly, non ritraeva un UFO ma una parte della Stazione Spaziale internazionale.
"L'astronauta Scott Kelly ha fotografato un Ufo dalla Stazione Spaziale Internazionale e ha pubblicato la foto su Twitter". Queste le parole pubblicate su tantissimi siti che trattano misteri, UFO ed extraterrestri. Tanti astronomi e amanti dell'astronomia si sono subito 'elettrizzati' ma, poco dopo, hanno constatato che si tratta solo di un abbaglio.
Lo scorso 16 novembre, Kelly inviò sulla Terra una splendida immagine che ritraeva, in alto a destra, un oggetto lucente. Molti hanno subito ritenuto che fosse un UFO. Invece no. Nell'area immortalata dall'astronauta della Nasa c'è una parte della ISS, quasi sempre non illuminata. C'è stata un'illusione ottica, dunque, che per qualche ora ha fatto esultare tutti coloro che speravano di aver visto un disco volante. Almeno stavolta, vicino alla ISS non è passato nessun disco volante. Non è la prima volta che si parla di UFO e ISS. Molti esperti e astronomi hanno discusso molto, tempo fa, sull'atteggiamento strano della Nasa, che, improvvisamente, sospese le trasmissioni proprio quando nel video si vedevano 3 UFO lasciare l'atmosfera terrestre.
"Stiamo cambiando telecamere o è in corso una perdita temporanea del segnale dalla stazione spaziale internazionale. Per favore, attendere", disse la Nasa per giustificare l'interruzione.
Scott Kelly, 51 anni, si trova sulla ISS da un bel po' di mesi perché impegnato nella Mission Expedition 43. L'astronauta dovrà sperimentare sul suo corpo le conseguenze della microgravità. Insomma, Scott dovrà notare eventuali mutamenti della sua vista, dell'abilità motoria e della struttura ossea.
