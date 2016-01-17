Cecilia Rodriguez nega lite con Belen e posta foto su Instagram

Cecilia Rodriguez e la celebre sorella Belen hanno litigato per colpa di Stefano De Martino? Niente di più sbagliato, almeno stando a quanto ha fatto intendere la stessa Cecilia

"Con questa... vi do la buonanotte... tanto di cappello".

Secondo alcuni rumors diffusi in Rete di recente, Belen Rodriguez e la sorella avrebbero litigato perché Cecilia non avrebbe accettato la separazione tra il ballerino e la nota sorella. Ad alimentare tali rumors sarebbe il fatto che le due non appaiono insieme suda molto tempo., in realtà non si è adirata con, tantomeno si è schierata dalla parte di Stefano De Martino. Cecilia, per mettere a tacere le malelingue, ha postato ieri una foto della sorella su Instagram, corredandola con la seguente didascalia:Non hanno litigato, dunque, Cecilia e Belen. Sono stati diffusi solo pettegolezzi per attirare l'attenzione dei lettori. Se Belen si è appena lasciata col marito Stefano, da cui ha avuto il figlioletto Santiago, Cecilia si appresta a sposarsi. E' probabile, infatti, che in estate la piccola Rodriguez convolerà a nozze con l'attuale fidanzato, ex tronista di, programma di successo condotto da Maria De Filippi. Pare che Cecilia e Francesco abbiano già scelto il luogo dove pronunciare il fatidico sì: la, regione di lui. Il 2015 è stato un anno pieno di impegni per la sorella di Belen ed il 2016, probabilmente, porterà il matrimonio nella sua vita. Cecilia ha già indossato l'abito nuziale, recentemente, anche se da modella per un atelier siciliano. La showgirl ha puntualmente postato gli scatti sui social. Terminata l'avventura all', Cecilia Rodriguez ha parlato anche di sua sorella, ribadendo che non potrebbe fare a meno di lei. Cecilia e Belen sono 'sorelle per la pelle', dunque. La piccola Rodriguez è ormai ritenuta una persona di famiglia da Francesco Monte. Il fratello di quest'ultimo,, ha infatti invitato Cecilia Rodriguez al suo 23esimo compleanno, lo scorso novembre. La sorella di Belen ha partecipato a un party organizzato presso il locale 'Da Brando' a. E' nata una bella amicizia tra Stefano Monte e la fidanzata del fratello. Cecilia e Stefano, insomma, si vogliono bene proprio come fratelli.