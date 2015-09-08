Loading...

Centocelle, dipendenti Italgas ustionati durante manutenzione tubatura

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2015

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Ieri, nel quartiere romano Centocelle, tre operai dell'Italgas sono stati travolti da una fiammata mentre eseguivano la manutenzione di una tubatura del gas. Uno di essi ha riportato ustioni sul 70% del corpo

  L'episodio è avvenuto in via dei Castani. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118, la Polizia e i vigili del fuoco. I tre dipendenti dell'Italgas sono stati trasportati all'ospedale "Sant'Eugenio". L'operaio più grave è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico: la prognosi è riservata. Non si conosce la causa della fiammata. Non è la prima volta che, in zona, avviene un dramma. Qualche mese fa, un dipendente dell'Acea aveva perso la vita mentre riparava un tubo rotto che aveva causato il deflusso di molta acqua nelle strade del quartiere. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sull'episodio avvenuto nelle ultime ore. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un'esplosione. Auguriamo una pronta ripresa ai tre dipendenti Italgas rimasti feriti.
Redazione

Redazione

