Charlotte Casiraghi ai Parioli con Lamberto Sanfelice

di Redazione 20/04/2016

Charlotte Casiraghi, la nipote della mitica Grace Kelly, ha deciso di trasferirsi a Roma col suo nuovo amore, Lamberto Sanfelice, conosciuto al matrimonio di suo fratello Pierre La rivista "Chi" ha pubblicato alcune foto che mostrano a Charlotte Casiraghi a Roma. Che ci fa la giovane nobile nella Capitale? Beh, pare proprio che abbia scelto Roma per vivere assieme al suo nuovo fidanzato, Lamberto Sanfelice. La coppia avrebbe già acquistato una casa ai Parioli. A Charlotte piace vivere a Roma, si trova bene e spesso fa passeggiate con suo figlio Raphael, avuto da Gad Elmaleh. La Casiraghi e Sanfelice si vanno vedere poco insieme in giro ma sono molto affiatati. Lamberto piace alla famiglia Grimaldi, e Charlotte non riesce più a staccarsi da lui. Un mese fa, la coppia è stata immortalata sulla neve, assieme a Carolina di Monaco e al piccolo Raphael. Charlotte e Lamberto si sono scambiati molti baci ed effusioni. Sembra proprio vicino il giorno in cui la giovane della famiglia Grimaldi indosserà l'abito da sposa. Lamberto Sanfelice è un bravo regista, Charlotte, invece, appartiene a una nobile famiglia. Da quando si sono conosciuti, ovvero in occasione delle nozze di Pierre Casiraghi, i due non riescono più a separarsi e lei è così innamorata che ha deciso di vivere a Roma. Solo così Charlotte può trascorrere più tempo col suo Lamberto. Molti scatti ritraggono la Casiraghi felice e sorridente: ha ritrovato quella gioia che aveva perso quando era fidanzata con Elmaleh. Dopo la fallimentare storia con Gad, quindi, la secondogenita di Carolina di Monaco ha ritrovato l'amore, un amore italiano che si chiama Lamberto Sanfelice. Uno dei primi a riportare lo scoop sul flirt tra Charlotte e Lamberto era stato il magazine Voicì, pubblicando numerose foto ritraenti momenti di coccole. A marzo la Casiraghi e Sanfelice si sono goduti momenti di relax sulle nevi austriache. Come detto, c'erano anche Carolina di Monaco e il piccolo Raphael. Charlotte ha profittato dell'occasione per insegnare un po' di sci al regista napoletano, visto che lui non è un ottimo sciatore. Pare che il cineasta sia stato accolto bene dalla famiglia Grimaldi perché appartiene a una nobile famiglia di Napoli. Sulle nevi di Zurs Charlotte ha mostrato al suo nuovo amore come si scia e come bisogna comportarsi per non cadere continuamente. A Charlotte piace molto fare l'istruttrice di sci, soprattutto se l'allievo è il suo nuovo fidanzato. La secondogenita di Carolina ha insegnato al cineasta napoletano tutte le tecniche per sciare in sicurezza ed evitare infortuni. Le foto che mostrano Charlotte, Lamberto, Raphael e Carolina sulle nevi austriache hanno fatto il giro del mondo. La rivista spagnola Corazon Tve ha addirittura dedicato una cover alla famiglia. Ora Charlotte è veramente serena, neanche il pericolo che il suo ex Gad Elmaleh possa portarla in giudizio per la custodia di Raphael riesce a scalfire la sua letizia. A molti non è sfuggito lo splendido anello che Charlotte porta al dito anulare, regalatole da Lamberto come pegno d'amore. Ciò fa ipotizzare che le nozze tra i due siano molto vicine.

