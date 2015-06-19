Home Cronaca Ciampino: titolare ristorante cinese colpisce cameriere con mannaia

di Redazione 19/06/2015

Poteva accadere una tragedia, ieri sera, in un ristorante cinese a Ciampino, in provincia di Roma, dove il titolare del locale ha iniziato a colpire con una mannaia un cameriere. Secondo le prime indiscrezioni, i due avevano iniziato a litigare per questioni economiche; si vocifera che il cameriere volesse un aumento. Il proprietario del ristorante, un 31enne cinese, avrebbe brandito una mannaia ed avrebbe iniziato a colpire il cameriere. Quest'ultimo ha riportato numerose ferite alle braccia e alla testa. Ora si trova, in prognosi riservata, al Policlinico Tor Vergata. Il titolare del locale è stato messo in manette: dovrà rispondere di tentato omicidio.

