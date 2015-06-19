Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ciampino: titolare ristorante cinese colpisce cameriere con mannaia

Redazione Avatar

di Redazione

19/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Poteva accadere una tragedia, ieri sera, in un ristorante cinese a Ciampino, in provincia di Roma, dove il titolare del locale ha iniziato a colpire con una mannaia un cameriere. Secondo le prime indiscrezioni, i due avevano iniziato a litigare per questioni economiche; si vocifera che il cameriere volesse un aumento. Il proprietario del ristorante, un 31enne cinese, avrebbe brandito una mannaia ed avrebbe iniziato a colpire il cameriere. Quest'ultimo ha riportato numerose ferite alle braccia e alla testa. Ora si trova, in prognosi riservata, al Policlinico Tor Vergata.  Il titolare del locale è stato messo in manette: dovrà rispondere di tentato omicidio.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Antonio Azzolini si oppone a richiesta arresti domiciliari: esigenze cautelari non sussistono

Articolo Successivo

Amazon 'rinfresca' PaperWhite e lancia Voyage: ottimi prodotti per lettura e-book

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016