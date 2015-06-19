Home Attualità Antonio Azzolini si oppone a richiesta arresti domiciliari: esigenze cautelari non sussistono

Antonio Azzolini si oppone a richiesta arresti domiciliari: esigenze cautelari non sussistono

di Redazione 19/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Antonio Azzolini, presidente della Commissione bilancio del Senato non ci sta e chiede al Tribunale del Riesame l'annullamento del provvedimento di arresti domiciliari inviato al Senato dal gip di Trani, affinché sia autorizzata l'esecuzione della misura. Il gip di Trani ha richiesto l'arresto di Azzolini in quanto lo reputa personaggio chiave nella vicenda che ha portato al dissesto finanziario della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. Il senatore, però, contesta sia la sussistenza delle esigenze cautelari che i gravi indizi di colpevolezza.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp