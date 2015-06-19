Antonio Azzolini si oppone a richiesta arresti domiciliari: esigenze cautelari non sussistono
di Redazione
19/06/2015
Antonio Azzolini, presidente della Commissione bilancio del Senato non ci sta e chiede al Tribunale del Riesame l'annullamento del provvedimento di arresti domiciliari inviato al Senato dal gip di Trani, affinché sia autorizzata l'esecuzione della misura. Il gip di Trani ha richiesto l'arresto di Azzolini in quanto lo reputa personaggio chiave nella vicenda che ha portato al dissesto finanziario della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. Il senatore, però, contesta sia la sussistenza delle esigenze cautelari che i gravi indizi di colpevolezza.
Articolo Precedente
Dieta 'mima digiuno': perdere peso e allontanare gravi patologie
Articolo Successivo
Ciampino: titolare ristorante cinese colpisce cameriere con mannaia
Redazione