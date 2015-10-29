Home Home Cina, Abolita Legge del Figlio Unico: Ok al Secondo Figlio

Cina, Abolita Legge del Figlio Unico: Ok al Secondo Figlio

di Redazione 29/10/2015

Addio alla celeberrima legge del figlio unico in Cina. Le coppie non verranno più multate se avranno due figli. La legge venne approvata nel 1978 per fronteggiare il sovrappopolamento Il partito comunista, in Cina, ha capito che i tempi sono cambiati e che bisogna permettere a chi lo vuole di avere due o più figli. Già nel 2009 era stata introdotta un'importante deroga alla legge del figlio unico, consentendo alle coppie formate da figli unici di avere fino a due figli. Ora, invece, tutte le coppie potranno, tranquillamente, fare fino a due figli. La novità è stata introdotta al termine del 'quinto plenum' del comitato centrale del Partito Comunista Cinese. Si vociferava da tempo sul presunto annullamento della legge sul figlio unico. Pare che la legge abbia determinato, soprattutto negli ultimi anni, un forte calo della popolazione cinese, formata prevalentemente da persone anziane. C'è bisogno di giovani in Cina, e l'unico modo per favorire le nascite era proprio abolire la legge del figlio unico . La Banca Mondiale aveva reso noto, nel 2013, che la popolazione cinese era di 1,357 miliardi di persone. La legge del figlio unico, secondo organizzazioni umanitarie ha causato un vero e proprio boom di aborti in Cina. Molte donne hanno abortito anche quando la gravidanza era in una fase avanzata . Tutto ciò per evitare multe salatissime, e comunque sproporzionate rispetto al reddito medio delle famiglie cinesi. Adesso, tutti coloro che vorranno diventare genitori una seconda volta non dovranno più temere multe pesanti. Anche la famosa legge del figlio unico è tramontata.

