Cina: professore nudo prova a violentare studentessa

L'insegnante, che in passato ha avuto problemi psichici, è stato fermato da diversi colleghi; poi è stato arrestato daiUna foto mostra l'uomo nudo che blocca la ragazza e cerca di violentarla. Per fortuna, altri insegnanti sono intervenuti e l'hanno fermato. Pare che l'uomo abbia sofferto in passato di problematiche mentali: larecentemente, gli ha conferito un incarico in laboratorio, lontano quindi dagli alunni. In realtà i poliziotti non hanno arrestato l'insegnante malato, ma l'hanno portato in una clinica psichiatrica. L'alunna che ha subito le molestie gode di buona salute ma, certamente, non dimenticherà presto la brutta esperienza.L'immagine che ritrae il prof 30enne mentre cerca di stuprare la ragazzina nei pressi dellasta facendo il giro del mondo. Si vede bene l'uomo che blocca la ragazza e la spinge contro un muro. Uno studente ha subito iniziato ad urlare per richiamare l'attenzione e gli altri insegnanti hanno evitato il peggio. Sembra che il prof malato, Hou, lavorasse nel liceo da svariati anni: tutti sapevano che aveva avuto problemi psichici e per questo era stato adibito a mansioni che lo tenevano lontano dagli studenti. Non si conosce attualmente lache affligge l'insegnante cinese. Un portavoce della Polizia ha detto:La povera studentessa che stava per essere violentata dal prof deviato non ha riportatoma nei prossimi giorni sarà seguita da uno psichiatra che dovrà accertare se abbia riportato traumi emotivi o psicologici. Ovviamente il prof Hou non insegnerà mai più nella Taiping Middle School.