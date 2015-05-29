Circo Massimo: spuntano frammenti arco di Tito, archeologi stupiti

Grandiosa scoperta a Roma. Un gruppo di archeologi ha rinvenuto frammenti dell'arco di Tito presso il Circo Massimo. La scoperta è avvenuta durante i lavori di restauro e scavo nell'emiciclo del Circo Massimo.

Gli archeologi della soprintendenza capitolina sono rimasti stupiti quando hanno osservato resti architettonici in marmo lunense, inerenti alla parte dell'attico e alla trabeazione dell'Arco. Scoperto anche il pavimento formato da lastre di travertino e diversi plinti frontali.

Una bella scoperta. L'arco venne eretto per celebrare la vittoria di sui giudei e la distruzione di Gerusalemme.