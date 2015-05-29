Squinzi loda operato governo Renzi: "Non perdere determinazione"

Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, per una volta, elogia l'operato dell'esecutivo Renzi. L'encomio è contenuto nella relazione presentata all'assemblea annuale degli industriali che, quest'anno, si è svolta all'auditorium dell'Expo.

Squinzi, però, invita Renzi a "non perdere determinazione". All'assemblea era assente Renzi, che si trovava a Melfi per visitare lo stabilimento Fca. A rappresentare il Governo, però, sono stati i ministri Poletti e Guidi.

"Il decreto Poletti e il Jobs Act finalmente ci allineano ai nostri competitori europei in materia di lavoro, mentre più in generale le riforme avviate e alcune misure di politica economica adottate testimoniano il lavoro svolto dal Governo", ha affermato Squinzi, ricordando che, però, in Italia la pressione fiscale è ancora intollerabile.

Il ministro del Lavoro, Poletti, ha così commentato le parole del numero uno di Confindustria: "Squinzi ha rappresentato bene la realtà di un Paese che ha affrontato una lunga crisi".