COLPACCIO MONDADORI: ACQUISIRA' RCS LIBRI, ACCORDO RAGGIUNTO

di Redazione 05/10/2015

Colpaccio del gruppo Mondadori, riconducibile all'ex premier Silvio Berlusconi. Nelle ultime è stata raggiunta l'intesa con Rcs Media Group che prevede l'acquisizione di Rcs Libri alla Mondadori per 127,5 milioni E' probabile che il prezzo di acquisizione sia superiore o inferiore di circa 5 milioni rispetto a quello pattuito. La notizia si è appresa una nota diffusa da Mediaset. L'accordo non contempla l'acquisizione di Adelphi. Sono stati il Cda di Rcs, all’unanimità, e l’ad Pietro Scott Jovane a dare l'ok alla firma del contratto con Mondadori. Il gruppo di Segrate sottolinea nel comunicato che "l’accordo consentirà al gruppo Mondadori di consolidare la propria presenza in Italia nel mercato dei libri trade e nell’editoria scolastica, nonché negli illustrati a livello internazionale". L'accordo prevede la cessione di tutta la quota attualmente in possesso di Rcs nella società, comprese le partecipazioni, tra cui il 94,71% di Marsilio Editore spa. Il socio Roberto Calasso, invece, acquisirà il 58% di Adelphi Edizioni. Le trattative tra Mondadori e Rcs sono andate avanti per molti mesi. Alla fine, però, Rcs ha detto sì alla cessione. Bisognerà vedere se l'Antitrust autorizzerà l'operazione che era necessaria per scongiurare un incremento di capitale. Al nascita del nuovo colosso dell'editoria si sono sempre opposti molti intellettuali e scrittori italiani, come Umberto Eco. Molti temono che il nuovo 'gigante' possa finire, in futuro, in mani straniere. La trattativa non è stata conclusa prima a causa dei dubbi di Rcs sull'atteggiamento di Mondadori, che aveva subordinato il versamento della somma all'esito della valutazione dell'Antitrust, ovvero l'Autorità garante per la concorrenza. Dovrà essere accertato, insomma, se la nuova realtà del mondo editoriale possa, in qualche modo, violare la normativa attuale sulle concentrazioni. Insomma, pare che Mondadori abbia voluto far precedere il versamento della somma all'ok dell'Antitrust all'accordo. Chissà se l'autorizzazione arriverà. In realtà, l'intesa comporta la formazione di un gruppo che detiene circa il 40% del mercato, non poco; quindi c'è il rischio che si trovi in posizione dominante. Non si esclude, dunque, che l'Antitrust possa ordinare la cessione di diverse case editrici o punti vendita. Ecco perché il prezzo finale è inferiore, pari a 127,5 milioni di euro. Mondadori vuole cautelarsi facendo scendere il prezzo definitivo di diversi milioni, in attesa della decisione dell'Autorità. L'accordo tra Mondadori e Rcs, comunque era nell'aria. Se ne parlava da tempo e, dopo diversi 'tira e molla' i colossi sono arrivati ad accordarsi. Del resto, Rcs deve a tutti i costi cedere un suo prodotto importante per scongiurare un'iniezione di capitale, però sempre invisa a diversi soci importanti del gruppo. Rcs non poteva tentennare ancora, sollecitata anche dalle banche creditrici che molte volte hanno sottolineato la necessità di rispettare gli accordi. Ciò vuol dire che, senza un'intesa relativa alla vendita di Rcs libri, entro la fine dell'anno, Rcs corre il pericolo di non ottemperare alle garanzie indicate nei contratti di finanziamento, come la quota dell'indebitamento netto che alla fine del 2015 non dovrebbe oltrepassare i 440 milioni di euro. Qualche mese fa, lo ricordiamo, il livello di indebitamento di Rcs si era attestato a 526,2 milioni.

