Concerto Fiorella Mannoia a Pescara annullato: madre sta male
di Redazione
24/07/2016
Il concerto di Fiorella Mannoia a Pescara è stato annullato. La madre della cantante romana sta male. Niente performance live di Fiorella, quindi, all'Arena del Mare di Pescara.
Artista è al capezzale della madreFiorella Mannoia si sarebbe dovuta esibire a Pescara stasera, 24 luglio 2016. Il concerto era collegato al Coast Day, evento riconducibile al progetto Adriatic Coast+. Il Comune di Pescara ha ricevuto, nelle ultime ore, un comunicato dallo staff della cantautrice. Ne riportiamo una parte:
"Non sarà possibile tenere il concerto a Pescara, in quanto l'artista si trova al capezzale della madre, le cui condizioni di salute sono molto gravi".L'entourage di Fiorella Mannoia, secondo voci di corridoio, si è mostrato aperto e disponibile a recuperare la data annullata. Peccato per tutti i fan di Fiorella, che avevano già acquistato il biglietto per il concerto all'Arena del Mare di Pescara. I supporter della cantautrice romana capiranno il brutto momento che sta vivendo l'artista. Come avrebbe potuto esibirsi, Fiorella, in tali condizioni? E' molto difficile, anzi impossibile, cantare quando un parente o un amico lotta tra la vita e la morte.
Fiorella Mannoia vive un brutto momentoCi stringiamo attorno a una straordinaria cantante italiana, che ora sta passando un brutto momento. La mamma di Fiorella Mannoia sta male. La cantante ha avuto uno splendido rapporto con entrambi i genitori. Il papà, quando era piccola, prima di addormentarsi non le raccontava le classiche favole. La piccola Fiorella si assopiva ascoltando le storie delle opere. Ecco perché capì presto, ad esempio, che Rigoletto ha ucciso per sbaglio sua figlia. Fiorella ha sempre stimato i suoi genitori e non dimenticherà mai l'educazione e gli insegnamenti del padre:
"Con papà avevo un rapporto tanto speciale, diverso da quello che ho con mia mamma. Lei ha 94 anni e la amo moltissimo. Ma con papà era un'altra cosa: tutte le coccole, le carezze, le ho ricevute da lui".
