Miranda Kerr fidanzata ufficialmente con Evan Spiegel, fondatore di Snapchat: foto anello su Instagram
di Redazione
24/07/2016
"Ho detto sì"Manca poco al matrimonio tra Miranda Kerr ed Evan Spiegel. I due sono famosi e ricchi. Lei è stata fidanzata con Orlando Bloom, che ora flirta con Katy Perry. Il fondatore di Snapchat ha regalato a Miranda Kerr un anello stupendo, tanto che lei non ha resistito ed ha pubblicato la foto su Instagram. Lo scatto è corredato dalla seguente dicitura:
"Ho detto sì".Insomma, sembra proprio che Miranda ed Evan siano vicini al giorno del fatidico sì. Ha scelto proprio un buon partito la Kerr: su questo non c'è dubbio. Il fondatore di Snapchat ha solo 26 anni ma vanta un patrimonio che vale oltre 2 miliardi di dollari. Pare che l'anello di diamante che Evan ha regalato alla sua dolce metà sia costato 55.000 dollari. Comprendiamo, dunque, la gioia provata dalla modella quando ha ricevuto il prezioso anello dal giovane ma ricco Evan Spiegel. Come al solito non sono mancate le critiche. Sul web, si sa, c'è sempre chi censura apertamente, senza remore. Secondo alcuni, l'anello regalato alla Kerr, seppur bellissimo, è economico per un uomo ricco come Evan Spiegel. L'oggetto prezioso costa 55.000 dollari, è vero, ma per uno come il fondatore di Snapchat, con un patrimonio superiore a 2 miliardi di dollari, sono briciole.
Miranda Kerr ha conosciuto Evan Spiegel due anni faMiranda Kerr ed Evan Spiegel si sono conosciuti due anni fa durante un party organizzato da Luis Vuitton. Da quel momento non si sono persi di vista e, nel 2015, si sono fidanzati. Adesso Evan ha regalato l'anello a Miranda. Lei ha detto sì. Sembra una favola, ma è realtà. Una storia vera con protagonisti ricchi e famosi. Ancora è ignota la data delle nozze, ma è probabile che la supermodella australiana verrà impalmata molto presto.
