Hawaii, mette in fuga squalo tigre con tavola da surf

Redazione

di Redazione

21/10/2014

Un surfista non si è intimorito quando ha visto un grosso squalo tigre che stava per attaccarlo, e lo ha messo in fuga con la sua tavola da surf. E' accaduto alle Hawaii. La storia è stata narrata proprio dal protagonista, Kaelo Roberson, che si trovava in riva al mare assieme ai figli di 8 e 6 anni.

Non appena si è accorto che il grosso squalo stava per morderlo a una gamba, Kaelo gli ha sferrato un pugno e poi lo ha colpito numerose volte con la sua tavola da surf. Così facendo, l'uomo e i suoi due figli sono riusciti a salvarsi. Per fortuna, la vicenda ha avuto un lieto fine, ma poteva concludersi tragicamente. Onore a Kaelo Roberson, che ha mostrato di avere sangue freddo e molto coraggio.

