Tony Bennett compie 90 anni, crooner amico di Lady Gaga
di Redazione
03/08/2016
Tony Bennett: nelle sue vene scorre sangue italianoNelle vene di Tony Bennett scorre sangue italiano (suo padre era calabrese) ma lui si sente americano. Non possiamo dargli torto, visto che gli Usa lo hanno sempre osannato. Chissà se i suoi genitori non fossero mai emigrati? Bennett è senza dubbio uno degli artisti più prolifici negli States: il suo ultimo disco, realizzato assieme alla sua amica Lady Gaga, è uscito nel 2014. Il buon Tony, però, non ha intenzione di gettare la spugna; sembra infatti che a fine anno uscirà un nuovo album realizzato, ancora una volta, con Miss Germanotta. Il sodalizio musicale tra due big (di ieri e di oggi) della musica mondiale non cessa. Questa sera, in onore di Tony Bennett, verrà illuminato l'Empire State Building e saliranno sul palco molti celebri cantanti, tra cui Andrea Bocelli, Aretha Franklin, Elton John, Stevie Wonder e, chiaramente, Lady Gaga. Variety ha reso noto che il concerto tributo che si svolgerà stasera a New York verrà trasmesso il prossimo 20 dicembre 2016 su NBC. Non solo musica, però. Stasera, sul palco, faranno gli auguri al noto crooner anche attori del calibro di Bruce Willis, Alec Baldwin, John Travolta e Kevin Spacey.
"Mi sento come se fossi all'inizio"Un comunicato diffuso ieri da Tony Bennett recita:
"Domani compio 90 anni ma mi sento come se fossi all'inizio della mia carriera. Ho sempre amato esibirmi in pubblico e condividere la musica che amo con tutto il mondo. E' un brivido sapere che la NBC dedicherà uno speciale al mio compleanno; e che molti artisti con cui ho collaborato parteciperanno alla mia festa".Tony non sente, quindi, minimamente il peso degli anni. Lui canta, si diverte e sorride. Tanti auguri all'energico crooner dalle origini italiane.
Articolo Precedente
Capaccio Paestum: operaio folgorato mentre fissa palo della luce
Articolo Successivo
Stefano De Martino sta male
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023