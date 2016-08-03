Tony Bennett compie 90 anni, crooner amico di Lady Gaga

Tony Bennett: nelle sue vene scorre sangue italiano

"Mi sento come se fossi all'inizio"

"Domani compio 90 anni ma mi sento come se fossi all'inizio della mia carriera. Ho sempre amato esibirmi in pubblico e condividere la musica che amo con tutto il mondo. E' un brivido sapere che la NBC dedicherà uno speciale al mio compleanno; e che molti artisti con cui ho collaborato parteciperanno alla mia festa".

. Grande festa a New York per il suo compleanno. Tantissimi artisti si riuniranno al Rockfeller Plaza per augurare buon compleanno al 90enne di origini italiane.Nelle vene di Tony Bennett scorre sangue italiano (suo padre era calabrese) ma lui si sente americano. Non possiamo dargli torto, visto che gli Usa lo hanno sempre osannato. Chissà se i suoi genitori non fossero mai emigrati? Bennett è senza dubbio uno degli artisti più prolifici negli States:. Il buon Tony, però, non ha intenzione di gettare la spugna; sembra infatti che a fine anno uscirà un nuovo album realizzato, ancora una volta, con Miss Germanotta. Il sodalizio musicale tra due big (di ieri e di oggi) della musica mondiale non cessa. Questa sera, in onore di Tony Bennett,, tra cui Andrea Bocelli, Aretha Franklin, Elton John, Stevie Wonder e, chiaramente, Lady Gaga. Variety ha reso noto che il concerto tributo che si svolgerà stasera a New York verrà trasmesso il prossimo 20 dicembre 2016 su NBC. Non solo musica, però.Un comunicato diffuso ieri da Tony Bennett recita:Tony non sente, quindi, minimamente il peso degli anni. Lui canta, si diverte e sorride. Tanti auguri all'energico crooner dalle origini italiane.