Danimarca: Bimbi Sempre al Freddo per Rafforzare Sistema Immunitario

di Redazione 05/10/2015

Tutto il mondo è Paese? E' vero solo in parte. Le culture e le tradizioni cambiano da nazione a nazione. Quello che, ad esempio, può apparire un'eccezione, per altre nazioni è la regola. Nei Paesi Scandinavi, in Danimarca specialmente, si crescono i bimbi in modo nettamente diverso da come avviene in Italia, specialmente in inverno In Italia, le mamme tendono a non far uscire di casa i propri figli piccoli quando fa freddo; in Danimarca avviene l'esatto opposto. Insomma le danesi sono solite lasciare carrozzine e passeggini per molte ore fuori dai negozi, ristoranti o dai locali in cui si recano. Tale atteggiamento non deve essere associato a scarsa premura delle donne danesi nei confronti dei loro figli; anzi, testimonia il grande amore che nutrono per essi in quanto li vogliono preservare da molte malattie. Chi avrà o ha avuto la fortuna di recarsi in Danimarca avrà constatato che non è raro vedere bimbi piccolissimi all'aperto quando nevica, piove e tira vento. E' una consuetudine danese lasciare i bimbi all'addiaccio in inverno: in questo modo, secondo la cultura danese, si contrastano le patologie. I maestri e gli insegnanti degli asili e delle scuole danesi fanno svolgere attività all'aperto agli studenti anche se c'è una bufera di neve in atto. L'unico accorgimento è vestirsi in modo adeguato; quindi indossare giacche, maglioni, pantaloni e scarpe invernali. La tradizione nordica vuole che i bimbi devono addestrare il loro corpo e loro sistema immunitario all'avvicendamento delle stagioni. Se nevica, piove, o fa molto freddo, in Danimarca, non è un problema: si esce lo stesso e si fa tutto quello che si è abituati a fare anche quando c'è il sole. Questo vale non solo per i bimbi ma anche per adulti e anziani. In realtà, secondo i pediatri, non è un male far uscire i bimbi anche quando fa freddo; anzi è un toccasana per la loro salute. L'importante è indossare abiti adatti alle basse temperature.

