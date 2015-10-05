Home Spettacoli Luca Argentero Avvocato Divorzista in "Poli Opposti", Opera Prima di Max Croci

Luca Argentero Avvocato Divorzista in "Poli Opposti", Opera Prima di Max Croci

di Redazione 05/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Luca Argentero torna sul grande schermo nei panni di un avvocato divorzista in "Poli Opposti", opera prima del regista non proprio giovanissimo Max Croci Argentero entusiasmerà ancora una volta gli spettatori assieme a Sarah Felberbaum, che interpreta una terapista di coppia. I due, vicini di casa, finiscono per innamorarsi. "Poli Opposti" è una commedia romantica e coinvolgente, da molti già definita "Harry, ti presento Sally" all'italiana. Argentero e la Felberbaum hanno subito accettato le parti dopo aver letto il copione e si sono mostrati elettrizzati e felici durante la presentazione alla stampa alla stampa del film, che uscirà il prossimo 8 ottobre. Il regista Max Croci ha detto riguardo al suo primo film: "Sono un signore di 40 anni e rotti e contemporaneamente un ragazzino contento, perché ho realizzato un sogno, quello di fare finalmente un lungometraggio. Questo film è l'omaggio al cinema che ho sempre amato. Quando ho letto la sceneggiatura, ho ritrovato molte cose di quel cinema: i battibecchi, la guerra fra uomini e donne, e ho cercato di spargerli qua e là nel film". Argentero, invece, ha sottolineato che ha voluto interpretare tale parte perché lui, in fondo, è un gran romanticone: "Quando Max ci ha dato quei riferimenti alle commedie sofisticate, mi è venuto facile provare a pensare in quella maniera, quell'eleganza non era solo un'eleganza di costume, ma di modi. In quest'epoca quell'eleganza non c'è più, ora, con Facebook e Whatsapp, la distanza fra l'uomo e la donna viene ristretta troppo violentemente, oggi non ci si avvicina più a una donna con garbo. Detto ciò, sono convinto che il romanticismo non si impari, a me regalare dei fiori a una donna e aprirle lo sportello della macchina viene naturale. Ho visto i miei genitori fare sempre così e non conosco altro modo". Condividiamo la visione di Argentero. Gli uomini devono recuperare quella galanteria nei confronti delle donne che era tipica dei loro avi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp