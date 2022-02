Come scegliere il costume perfetto per un fisico curvy

Sì, siamo ancora in quel periodo dell’anno in cui, non appena si apre l’armadio, si viene investiti da maglioni, cappotti e sciarpe. Come in tanti altri casi, però, è bene giocare d’anticipo e cominciare già a pensare ai protagonisti del guardaroba nei mesi caldi. Uno dei più importanti è senza dubbio il costume da bagno. Il primo consiglio che si dà a chi vuole scegliere quello perfetto consiste semplicemente nel focalizzarsi sulle caratteristiche del proprio fisico.

Come muoversi, per esempio, quando si sfoggia un corpo curvy? Le alternative a cui fare riferimento sono numerose. Per rendersene conto, basta solo fare mente locale all’online. Tra e-commerce come quello di Margarita Beachwear e i portali ufficiali di altre aziende, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco perché c’è più che mai bisogno di mettere in primo piano alcune linee guida. Scopriamo assieme le principali nelle prossime righe di questo articolo.

Il triangolo può essere considerato? Sì, ma con le caratteristiche giuste

“Il triangolo no, non l’avevo considerato”: queste le parole simbolo di una celebre (e tragressiva) di fine anni ‘70. Noi le facciamo nostre per stravolgerle un po’ e ricordare che sì, quando si sceglie il costume perfetto per un fisico curvy è possibile prendere in esame anche il modello di bikini più sensuale in assoluto. Attenzione: deve avere le giuste caratteristiche. Il reggiseno va infatti scelto rinforzato e con stoffa doppia. Possibilmente, l’allaccio deve essere dietro al collo.

Bikini a vita alta? Sì, grazie!

Chi non ha occhio per la moda e per le dritte che aiutano a valorizzare la meravigliosa varietà che caratterizza i corpi femminili, non appena sente nominare le parole “fisico curvy” pensa subito al costume intero. Parliamoci chiaro: è bellissimo! Inoltre, negli ultimi anni è tornato di gran moda. C’è però molto di più da valutare. Se non si ha nessuna intenzione di rinunciare al bikini, si può considerare, per esempio, il modello con slip a vita alta. Quando lo si chiama in causa, si inquadra una soluzione che permette sia di celebrare lo stile retrò che ogni tanto torna di moda, sia di esaltare i fianchi morbidi. Hai letto bene: abbiamo usato il termine “esaltare” perché, quando si scelgono i capi per un fisico curvy, non bisogna mettersi sempre nell’ottica del camuffare la pancetta o altri inestetismi. Essenziale, come ricordato nelle righe precedenti, è valorizzare i propri punti forti.

Il fascino del costume intero stile vintage

Eccoci a parlare di lui, il re della moda mare degli ultimi anni: il costume intero. Tornato prepotentemente alla ribalta, può essere considerato un alleato prezioso di chi vuole trovare il capo di beach wear perfetto per un fisico curvy. Come sicuramente sai, i modelli disponibili sul mercato sono numerosi. Tra questi, rientra il costume intero stile vintage. Ancora una volta omaggiamo gli anni ‘50 – ‘60 e lo facciamo con un capo perfetto per chi ha la vita stretta e il seno abbondante. Grazie all’inconfondibile scollatura a cuore e alle spalline spesse, permette infatti di esaltare al massimo il décolleté.

Per quanto riguarda il colore migliore da scegliere, tra le principali opzioni spicca senza dubbio il raffinatissimo nero.

Il costume perfetto per esaltare i fianchi

Cosa dire, invece, del costume migliore da considerare nei casi in cui si punta ad esaltare al massimo i fianchi? Che tra le varie soluzioni disponibili spicca il bikini caratterizzato dalla presenza di slip con il peplo o i volant, dettagli che aggiungono al capo un delizioso tocco di originalità.

Concludiamo ricordando la possibilità di orientarsi, in generale, verso costumi caratterizzati da stampe colorate (vale sia per i bikini, sia per il costume intero). Quello che conta è che le figure che le caratterizzano non siano di dimensioni troppo importanti.