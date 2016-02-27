Loading...

Dieta Smart Food: Cibi 'Amici' della Linea che Fanno Vivere di più

Redazione Avatar

di Redazione

27/02/2016

Esistono alimenti che non solo sono 'amici' della linea ma fanno vivere di più. Per saperne di più potete leggere un libro decisamente interessante: "Dieta Smart Food"

  Il volume è il frutto della partnership tra la giornalista Eliana Liotta e due medici dell'Istituto Europeo di Oncologia, Pier Giuseppe Pelicci e Lucilla Titta. Al centro del libro ci sono gli smart food. Cosa sono? Si tratta di cibi come cioccolato fondente e patate viola che non solo sono sorgenti di molecole che innescano i geni della longevità ma riducono il rischio di patologie tremende come infarti e tumori. Interessanti le parole proferite dalla giornalista Liotta:
"Ormai si è capito che alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di curare e proteggere l'organismo. E i protagonisti della Dieta Smart Food sono proprio questi super cibi: 30 Smart Food da non farsi mancare a tavola perché sono alleati della linea e della salute. Sono smart, cioè brillanti, intelligenti, perché la loro azione sul nostro corpo è straordinaria. Saziano, contrastano l'accumulo di grasso, allontanano le malattie e allungano la vita".
La Dieta Smart Food consta di due momenti: valutazione del proprio stato di salute e del peso, e scoperta dei trucchi per rispettare lo schema alimentare proposto che, in fin dei conti, non è così rigido perché non esclude nessun cibo, neanche pane e pasta. Chi segue la Dieta Smart Food può mangiare di tutto ma con moderazione, privilegiando ovviamente frutta e verdura, e fibre. Un'alimentazione smart per vivere più a lungo. Non è una novità, comunque, che determinati cibi facciano vivere meglio e di più. Un team di ricercatori, ad esempio, ha stilato una top ten di alimenti che aiutano a vivere più a lungo. Eccola:
  1. Cioccolato fondente
  2. Broccoli
  3. Frutta secca
  4. Barbabietole
  5. Pomodori
  6. Frutti rossi
  7. Olio d'oliva
  8. Salmone
  9. Mirtillo rosso
  10. Cibo piccante
Voi quale preferite tra questi 10 gustosi cibi?
