Dieta Smart Food: Cibi 'Amici' della Linea che Fanno Vivere di più
di Redazione
27/02/2016
Esistono alimenti che non solo sono 'amici' della linea ma fanno vivere di più. Per saperne di più potete leggere un libro decisamente interessante: "Dieta Smart Food"Il volume è il frutto della partnership tra la giornalista Eliana Liotta e due medici dell'Istituto Europeo di Oncologia, Pier Giuseppe Pelicci e Lucilla Titta. Al centro del libro ci sono gli smart food. Cosa sono? Si tratta di cibi come cioccolato fondente e patate viola che non solo sono sorgenti di molecole che innescano i geni della longevità ma riducono il rischio di patologie tremende come infarti e tumori. Interessanti le parole proferite dalla giornalista Liotta:
"Ormai si è capito che alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di curare e proteggere l'organismo. E i protagonisti della Dieta Smart Food sono proprio questi super cibi: 30 Smart Food da non farsi mancare a tavola perché sono alleati della linea e della salute. Sono smart, cioè brillanti, intelligenti, perché la loro azione sul nostro corpo è straordinaria. Saziano, contrastano l'accumulo di grasso, allontanano le malattie e allungano la vita".La Dieta Smart Food consta di due momenti: valutazione del proprio stato di salute e del peso, e scoperta dei trucchi per rispettare lo schema alimentare proposto che, in fin dei conti, non è così rigido perché non esclude nessun cibo, neanche pane e pasta. Chi segue la Dieta Smart Food può mangiare di tutto ma con moderazione, privilegiando ovviamente frutta e verdura, e fibre. Un'alimentazione smart per vivere più a lungo. Non è una novità, comunque, che determinati cibi facciano vivere meglio e di più. Un team di ricercatori, ad esempio, ha stilato una top ten di alimenti che aiutano a vivere più a lungo. Eccola:
- Cioccolato fondente
- Broccoli
- Frutta secca
- Barbabietole
- Pomodori
- Frutti rossi
- Olio d'oliva
- Salmone
- Mirtillo rosso
- Cibo piccante
