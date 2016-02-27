Dieta Smart Food: Cibi 'Amici' della Linea che Fanno Vivere di più

Esistono alimenti che non solo sono 'amici' della linea ma fanno vivere di più. Per saperne di più potete leggere un libro decisamente interessante: "Dieta Smart Food"

"Ormai si è capito che alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di curare e proteggere l'organismo. E i protagonisti della Dieta Smart Food sono proprio questi super cibi: 30 Smart Food da non farsi mancare a tavola perché sono alleati della linea e della salute. Sono smart, cioè brillanti, intelligenti, perché la loro azione sul nostro corpo è straordinaria. Saziano, contrastano l'accumulo di grasso, allontanano le malattie e allungano la vita".

Cioccolato fondente Broccoli Frutta secca Barbabietole Pomodori Frutti rossi Olio d'oliva Salmone Mirtillo rosso Cibo piccante

Il volume è il frutto della partnership tra la giornalistae due medici dell'Istituto Europeo di Oncologia,. Al centro del libro ci sono gli smart food. Cosa sono? Si tratta di cibi come cioccolato fondente e patate viola che non solo sono sorgenti di molecole che innescano i geni della longevità ma riducono il rischio di patologie tremende come infarti e tumori. Interessanti le parole proferite dalla giornalista Liotta:La Dieta Smart Food consta di due momenti: valutazione del proprio stato di salute e del peso, e scoperta dei trucchi per rispettare lo schema alimentare proposto che, in fin dei conti, non è così rigido perché non esclude nessun cibo, neanche. Chi segue la Dieta Smart Food può mangiare di tutto ma con moderazione, privilegiando ovviamente frutta e verdura, e fibre. Un'alimentazione smart per vivere più a lungo. Non è una novità, comunque, che determinati cibi facciano vivere meglio e di più. Un team di ricercatori, ad esempio, ha stilato una top ten diche aiutano a vivere più a lungo. Eccola:Voi quale preferite tra questi 10 gustosi cibi?