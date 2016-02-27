Malore per Riccardo Scamarcio: Ricoverato a Cassino, Troppo Stanco

Il popolare attore Riccardo Scamarcio è stato operato all'ospedale di Cassino, in provincia di Frosinone, e poi avrebbe firmato le dimissioni dal nosocomio per farsi curare in una struttura di Roma

"Posso dire solamente che nulla è vero, è tutto sgradevole ed è solo un pretesto per dire cose ancora più brutte...".

E' giallo, in queste ore, sulla salute di Scamarcio, che avrebbe lasciato l'ospedale distamattina, verso le 10. Il celebre attore, secondo fonti ben informate, avrebbe accusato unche lo ha costretto al ricovero d'urgenza. I fan si sono subito allarmati. Secondo le prime informazioni, Riccardo si sarebbe sentito male in macchina, mentre si stava recando a Roma, ed avrebbe chiesto all'autista di portarlo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. L'autista ha eseguito l'ordine. L'episodio è avvenuto alle 7 di questa mattina. I medici hanno subito visitato l'attore ma non hanno accertato nulla di particolare: è stata lala causa del malessere. Gli ammiratori di Scamarcio, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo. Forse Riccardo, ultimamente, è turbato per i problemi con la compagna? Sì perché secondo riviste e siti di gossip la relazione tra i due attori sarebbe al capolinea. Loro, però, hanno sempre smentito i rumors sulla fine della liaison. Eppure c'è chi giura che la Golino si sia invaghita dell'attore e regista francese, ex di Monica Bellucci. Valeria ha negato categoricamente la crisi con Riccardo:Dagospia ed altre autorevoli riviste di gossip danno per certa la fine della storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. La decisione di troncare la liaison sarebbe stata presa proprio dall'attrice, stanca dei continuidel celebre compagno. Sarà vero? O forse Valeria ha deciso di mettere alla porta Riccardo perché ha perso la testa per l'ex della sua amica e collega Monica Bellucci? Staremo a vedere.