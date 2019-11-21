Dieta vegana – La preferita dagli attori
di Redazione
21/11/2019
Negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo in tema di alimentazione la dieta vegana. Per qualcuno si tratta solo di una moda passeggera, per altri di una questione etica. Quel che è certo, è che l’aumento dei vegani in Italia e nel mondo è dovuto soprattutto all’influenza da parte dei social media e dei personaggi famosi, che per primi hanno voluto dare il buono esempio per accrescere una coscienza rispettosa degli animali e dell’ambiente che ci circonda.
Ma di cosa si parla esattamente quando si nomina l’alimentazione vegana?Il veganismo non è solo un tipo di dieta ma una vera e propria filosofia di vita. Questo regime alimentare è nato negli anni ’50 in Inghilterra, e prevede l’eliminazione di qualunque cibo di origine animale. Si tratta di una dieta vegetariana ancora più restrittiva perché oltre ad abolire la carne, non prevede neanche il consumo di uova, pesce e latticini. Ḕ ricca invece di legumi, frutta, verdura e cereali integrali e per questo motivo viene considerata più sana e dalle proprietà disintossicanti.
Le star internazionaliMolti personaggi famosi in tutto il mondo si sono fatti portavoce di questa filosofia, promuovendo anche iniziative che in poco tempo sono diventate virali. Tra gli attori internazionali un esempio è dato dall’attrice Pamela Anderson, che è un’attivista convinta del PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e ha partecipato a diverse campagne contro l’uso della pelliccia. Natalie Portman non solo non mangia cibi di derivazione animale, ma estende la filosofia anche all’abbigliamento, non utilizzando pelle e cuoio. Joaquin Phoenix infine ha scelto di essere vegano da giovanissimo, quando vide uccidere un pesce mentre era a pesca con la famiglia. E ancora: Leonardo Di Caprio, Gwyneth Paltrow, Tobey Maguire, Brad Pitt… Ormai la dieta vegana ha conquistato un po’ tutte le star di Hollywood!
I vip italiani che seguono una dieta veganAnche in Italia il fenomeno ha preso piede e ormai sono diversi i personaggi famosi che hanno adottato questo regime alimentare. L’attrice Claudia Zanella ad esempio è vegana da ormai dieci anni e racconta di esserlo diventata per caso dopo il fortuito incontro con una trattoria romana e la visione di un video speditole da un’amica. Ora è naturopata e anche scrittrice; nel libro “Meglio un giorno da vegana” racconta di come è riuscita a cambiare in meglio la sua vita, modificando il suo modo di alimentarsi, cucinare e fare la spesa. Per lei l’essere vegana non è un peso, anzi; si tratta di un percorso da affrontare col sorriso e divertendosi. Catherine Spaak ne ha fatto una questione di salute. L’attrice non mangia carne da molto tempo perché ritiene sia nociva, in quanto contiene i veleni e le tossine che l’animale ha assorbito quando era in vita. Anche Eleonora Brigliadori è dello stesso parere e a casa cucina solo bistecche di seitan, un derivato dal glutine dei cereali ricco di proteine. Da menzionare è infine il cantante e attore Gianni Morandi che, pur non seguendo una dieta completamente vegana, nelle sue pagine social pubblica spesso selfie in cui è intento a preparare ricette super healthy ricche di verdure e prodotti di stagione.
Il “caso” Jessica PolskyAttori stranieri, italiani… e anche stranieri trasferiti in Italia. Tra i fan della dieta vegan figura anche l’attrice statunitense Jessica Polsky, resa nota dalla sitcom “Camera Café”, che da tempo risiede nel nostro Paese. Jessica si è convertita al veganismo in primo luogo per migliorare la sua salute e poi questa è diventata anche una scelta etica. L’attrice dichiara a proposito di questa dieta “Ho visto sparire dei fastidiosi problemi di salute che avevo da sempre e che mi dicevano avrei sempre avuto”. Inoltre Jessica esorta tutti coloro che hanno fatto questa scelta a non vergognarsi e non rinunciare a feste e occasioni sociali perché “non è una punizione questa scelta. Richiede semplicemente, a volte, la pazienza e la disponibilità degli altri”.
