I migliori aeroporti italiani: le prime 4 strutture classificate e le loro particolarità
di Redazione
03/12/2019
I quattro aeroporti più popolari d'ItaliaIl turismo aereo italiano sta vivendo un periodo di grande popolarità, con un afflusso di turismo verso gli aereoporti molto cresciuto rispetto agli anni precedenti. Nel 2018 il numero di turisti in entrata nel suolo italiano è salito a 93 milioni, un aumento di ben 3 milioni rispetto ai numeri dell'anno antecedente. Gli aereoporti italiani stanno sfruttando questo ingente aumento di percentuali investendo in lavori di ricostruzione e potenziamento delle proprie strutture, con un guadagno finale in forte crescita e un miglioramento considerevole dei servizi. L'elenco 2019 dei migliori aereoporti in Italia vede ai primi posti quattro eccellenze italiane nel campo dei voli, ovvero l'aereporto Fiumicino di Roma, Il Karol Wojtyla di Bari, Bergamo Orio al Serio e lo scalo di Milano Malpensa. Secondo le opinioni raccolte dall'Associazione Italiana Gestori Aeroporti infatti sono queste le strutture che offrono i servizi e le particolarità più utili a chi vola e che hanno ricevuto le recensioni più alte dai viaggiatori italiani e stranieri. In questo articolo vi elencheremo le particolarità e i servizi offerti da questi 4 aereoporti.
Aeroporto di Roma Fiumicino: eccellenza italiana ed europeail vincitore indiscusso tra gli aereoporti più apprezzati d'Italia è senza dubbio la struttura di Roma Fiumicino, la quale è stata anche riconosciuta dall'ACI world come miglior scalo in Europa grazie alla sua attenta gestione e varietà di funzionalità offerte in loco. I numeri di passeggeri circolanti per l'aereoporto romano sono impressionanti: nel 2018 i passeggeri per Fiumicino sono stati 42,9 milioni, con una percentuale di crescita di ben il 4,9% rispetto al' anno ancora prima. Notevole anche l'aumento del traffico a sfondo commerciale e del numero di recensioni positive lasciate da passeggeri e addetti del mestiere. Le caratteristiche principali dell'aereoporto che hanno contribuito a renderlo così popolare sono il gran numero di punti di ristoro di alta qualità, la presenza di negozi anche di brand molto famosi e la velocità dei servizi di check in e controllo. Menzione d'onore all'alto numero di parcheggio disponibili in struttura e al servizio di car valet, con disponibile il servizio del sito internet Looking4.com che vi facilita il confronto dei parcheggi e la prenotazione di un posto auto all'aeroporto.
Aeroporto Karol Wojtyla di Bari: l'eccellenza aeroportuale del meridioneL'aeroporto Karol Wojtyla è un ottimo esempio di struttura turistica che sta subendo un boom di crescita economica e di presenze che non sembra accennare a diminuire. Nel 2018 il numero di passeggeri entranti via aria in Puglia da questo scalo ha sfondato il tetto dei 5 milioni di passeggeri,con un aumento rispetto all'anno passato del 7,2%. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie all'implementazione di nuove tratte europe che offrono anche voli low cost con prezzi a portata di tutte le tasche. Questo aeroporto è molto apprezzato grazie ai numerosi servizi disponibili al proprio interno e grazie all'ampio parcheggio disponibile con servizio car valet incluso.
Aeroporto Bergamo Orio al Serio: nuovi eventi e cambi alle viabilitàL'aeroporto bergamasco risulta ad oggi uno dei più apprezzati dalle compagnie aeree e dai turisti che arrivano via aria, grazie alla professionalità con cui è gestito e alla disponibilità di voli low cost verso moltissime destinazioni europee. Questa forte popolarità traspare anche dai numeri raggiunti nel 2018 di 13 milioni di passeggeri, con un aumento rispetto all'anno precedente di ben il 4%. Questo piccolo aeroporto serve sia la zona del bergamasco che quella milanese. Inoltre è in corso un progetto di ridisegno della viabilità dell'intera struttura per renderla ancora di più immediata navigazione, progetto che non interferisce con i numerosi eventi organizzati all'interno del terminal come ad esempio la rassegna gastronomica che si tiene per aiutare a valorizzare i prodotti tipici delle terre limitrofe come ad esempio il Grana Padano Dop. Ottima anche la disponibilità di parcheggio nelle vicinanze che offre anche uno spazio immediatamente a fianco dell'aeroporto dove si può usufruire di un efficiente servizio di car valet.
Aeroporto Milano Malpensa: al secondo posto il moderno scalo milaneseNon è una sorpresa che lo scalo di Milano Malpensa venga classificato in una posizione così elevata, poichè la sua efficienza e il numero di servizi offerti sono da anni una garanzia per i viaggiatori che volano sulle tratte in partenza e arrivo da questa struttura. La crescita dello scalo nel 2018 è stata altissima, con un aumento percentuale del 8,7% del numero di passeggeri pari al numero di 24,7 milioni di persone. Nei terminal sono situati grandi parcheggi con servizio car valet, negozi di alta moda e ristoranti di qualità riconosciuta. Punto forte dello scalo è il personale selzionatissimo e costantemente formato per permettere di offrire la migliore assistenza possibile ai viaggiatori proveniente da tutto il mondo grazie agli accordi delle compagnie aeree che in Malpensa vedono il punto d'appoggio perfetto per i viaggi verso il Bel Paese.
