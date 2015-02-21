Loading...

Francesco Schettino vittima scherzo Iene su partecipazione Isola dei Famosi

21/02/2015

Le Iene hanno fatto uno scherzo a Francesco Schettino, o meglio all'agente dell'ex comandante della Costa Concordia, facendo credere che la produzione dell'Isola dei Famosi, noto reality show, fosse interessata alla sua partecipazione.

Dal servizio delle Iene sono emersi dettagli particolari che potrebbero essere la base per l'apertura di una nuova inchiesta. Riportiamo una delle tante frasi proferite dal portavoce di Schettino durante lo scherzo delle Iene: "Lui viene per vincere. Bisogna capire come fare, perché se li prende sul suo conto, il Tribunale glieli sequestra il giorno stesso... Ci sto ragionando un po' per vedere di fare una cosa in Brasile".

