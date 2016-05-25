Home Home Edicola Fiore darà il Buongiorno a Sky Uno e Tv8, Fiorello Torna In Tv

di Redazione 25/05/2016

Buona notizia per i fans di Fiore. Difficile una tv senza Fiorello, senza il suo codino, senza il suo karaoke. Molto più di un presentatore, ma più di uno Showman. Difficile classificare l'ironia, il sarcasmo (buono), la verve, il carisma ed il talento di Fiorello. Mancava profondamente dalla Tv e, dopo essere stato snobbato dalla Rai, da cui manca dal "Più Grande Spettacolo" di cinque anni fa, Fiore torna, protagonista di un Mini-Show che suona come un realistico Tg di strada. Avete presente l'edicolante ed i personaggi volatili di cui Fiorello ci dava contezza sul Web? Ebbene, le notizie del giorno, in salsa comica e l'umorismo di Fiorello, in diretta dal chiosco romano, daranno il buongiorno, alle 7,30, ai telespettatori di Sky Uno ed, alle 8.00, a quelli di Tv8 (per non far torto a nessuno!). Per mezz'ora, si aprirà la giornata con ironia e sagacità. Nessun umorismo nero; solo la voglia di riscoprire il vero modo di raccontare la cronaca del giorno, quello della vox populi. Nove puntate in cui Fiorello avrà anche ospiti speciali e personaggi reali che affolleranno l'edicola in cerca di visibilità o di "una botta di vita" di prima mattina. La realtà approda in tv, con uno show innovativo, fresco, in grado davvero di strappare un sorriso ai telespettatori ammorbati da storie di cronaca nera e pessimismo. Edicola Fiore ci darà notizia del lato buono dell'Italia, che esiste ancora.

