Elio e le Storie Tese dicono 'no' all'alcol con "Alcol snaturato, una serata speciale"

I giovani di oggi bevono troppi alcolici, specialmente lontano dai pasti. Ciò è deleterio. E' allarmante un dato: il 17% delle intossicazioni alcoliche riguarda giovani under 14. Ben 775.000 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni hanno bevuto alcolici nel 2014. Tutto ciò fa riflettere.

Il Ministero della Salute ed Elio e le Storie Tese hanno presentato oggi a Roma la Campagna di comunicazione per la lotta all'abuso di alcol 2015. Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, ha dichiarato: "Il fenomeno è preoccupante anche perché gli adolescenti sono fisiologicamente più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol".

Oggi, presso il liceo Kennedy di Roma, Elio e le Storie Tese hanno presentato "Alcol snaturato, una serata speciale", ovvero un brano creato dalla band per ricordare ai giovani di non abusare di sostanze alcoliche, visto che l'alcol rappresenta la principale causa di mortalità precoce per gli under 24 italiani ed europei.