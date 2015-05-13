Loading...

Bari, traghetto 'Francesca' in fiamme: equipaggio doma incendio

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2015

Attimi di panico su un traghetto che si stava dirigendo a Durazzo, con a bordo circa 260 persone, tra equipaggio e passeggeri. All'improvviso è scoppiato un incendio.

Stamane, verso le 7, è arrivato nel porto di Bari il traghetto 'Francesca', nel quale è scoppiato un incendio. Fortunatamente l'equipaggio è riuscito prontamente a domare le fiamme. Nessuno ha riportato ferite o ha avuto bisogno di cure mediche. A bordo del natante c'era 70 italiani e 20 componenti dell'equipaggio.

Il traghetto 'Francesca', quando è scoppiato l'incendio, si trovava era circa 7 miglia dalla costa pugliese. Grazie a un rimorchiatore è stato riportato a Bari.

"La macchina dei soccorsi ha funzionato bene, le procedure di sicurezza a bordo sono state seguite alla perfezione", ha fatto sapere la Capitaneria di porto di Bari che ha diretto le operazioni di soccorso. Tra qualche ora, tutti passeggeri saliranno su un'altra nave e potranno arrivare, finalmente, a Durazzo.

Il presidente dell'Autorità portuale, Francesco Mariani, ha dichiarato che la nave che trasporterà i passeggeri a Durazzo dovrebbe arrivare verso le 10.30. Incidente in mare che ha avuto un lieto epilogo, dunque. Tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Certo, la paura ha preso il sopravvento a bordo, ma l'equipaggio ha dimostrato freddezza e capacità di gestire eventi avversi. Complimenti!

