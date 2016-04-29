Home Home Elodie Stona Alle Prove Generali E Va In Crisi, Emma le dà forza

Elodie Stona Alle Prove Generali E Va In Crisi, Emma le dà forza

di Redazione 29/04/2016

Qualche nota stonata, e poi, la crisi di pianto. Elodie nasconde il talento dietro qualche lacrima d'insicurezza, ora che il serale è agli sgoccioli e le porte della "vita vera" stanno per spalancarsi, lasciando dietro di loro paure ed ansie. "Io che amo solo te...", le note si perdono e la "rosa" Elodie scoppia in lacrime, nel grande studio che domani vedrà, di fronte a lei, un pubblico più che mai esigente. Il compito di Emma si fa arduo, ma, rivedendo nella cantante agli esordi le sue fragilità iniziali, la Coach sprona la talentuosa concorrente a tirar fuori la voce che ha dentro, per dimostrare di poter essere, a tutti gli effetti, una cantante di successo, anche fuori dalla sfera protettiva di Maria De Filippi. Un micro-mondo che cela tutto il cinismo del mondo della musica, al di là delle mura mediatiche. L'umanità prevede l'errore, ma solo i veri artisti sanno rialzarsi. Emma, con trasparenza, la avverte dei pericoli che un'anima eccessivamente fragile può incontrare, al di fuori da quegli studi, nel mondo spietato della musica, colmo di persone che, svegliandosi al mattino, puntano il dito, screditando il lavoro di una vita. L'emotività può essere una forza ed Emma cerca d'indirizzare i sentimenti provati da Elodie al fine della buona riuscita del toccante brano. Intanto, nella squadra Blu, J-Ax e Nek, improvvisano, accompagnati dalla chitarra, un duetto country-folk in casetta, prendendo spunto dagli accadimenti del serale e, strappando, in tal modo, una risata ai loro allievi, sotto pressione per il serale di domani alle porte, in onda, alle 21.15, su Canale 5!

