Emma Bonino ospite a Ballarò: "Politica estera è fondamentale"

Emma Bonino, donna e energica e combattiva dei Radicali italiani, è stata ospite, ieri sera, di Massimo Giannini a Ballarò.

Riguardo all'operato di Renzi, la Bonino ha detto: "Non amo dare pagelle anche perché forse non amo riceverle, però vorrei dire che l'esperienza non è un demerito. Sono d'accordo sul rinnovamento generazionale, ma essere giovani non è un gran merito, succede, però vorrei segnalare che dura pochissimo. L'esperienza conta ed è un dato importante".

Soffermandosi sulla politica estera, l'ex ministro ha dichiarato: "L'Italia considera la politica estera come una specie di perditempo per diplomatici o politici. E' meglio che si renda conto che quando si parla di politica estera si parla della vita di ogni giorno di tutti noi: di costo dell'energia, di sicurezza, di esportazioni, dovremmo davvero capire che non è uno sport. Se noi guardiamo rispetto a partner europei spendiamo meno di tutti in politica estera e quando arrivano queste sfide non è tanto la sparata, la dichiarazione o il tweet di turno, ma bisogna darsi i mezzi e la capacità di intervenire. Noi abbiamo 900 diplomatici in giro per il mondo, i tedeschi ne hanno il doppio, i francesi il triplo, gli inglesi il quadruplo. Io sono una europeista convinta ma non possiamo sempre aspettare tutto dall'Europa in questo piagnisteo senza fine. Il futuro dei nostri figli si giocherà nel rapporto con gli altri, non è chiudendo le frontiere che ci sarà un futuro per le nuove generazioni".