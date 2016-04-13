Fabrizio Moro: "Sono anni che ti aspetto" uscirà il 15 aprile

Fabrizio Moro, un cantautore 'purosangue' che negli ultimi anni ha sfornato 'ballate' straordinarie ed emozionanti, sta per far uscire il suo nuovo singolo "Sono anni che ti aspetto"

"Nella vita riusciamo a vincere alcune delle nostre paure nel momento in cui riusciamo a raggiungere uno scopo che ci eravamo prefissati da tempo, a vincere una battaglia che combattiamo da sempre, ad ottenere quello per cui abbiamo lottato per anni, ad arrivare in fondo a una meta, ad unirci alla persona che amiamo... Nella vita riusciamo a vincere alcune delle nostre paure soltanto con le conferme. Le conferme sono la parte essenziale del nostro sviluppo umano, emotivo, fisico e per ottenerle bisogna misurarsi spesso con i nostri limiti, con le nostre paure. Guardando mia figlia di appena un anno che, indecisa, provava con coraggio a salire le scale, incerta su ogni gradino, ho ripensato alla mia vita e ho scritto questa canzone".

"Spero che la collaborazione con Fabrizio continui; poi c'è da dire che io non guardo il nome, se avete una bella canzone mandatemela".

"Denunciai il sistema delle major che sfruttano i giovani senza un progetto a lunga scadenza, e per questo sono stato relegato in un angolo, snobbato. Ora che ho trovato la mia strada, che ho la mia etichetta, la NatyLoveYou, sono tornati a bussare alla mia porta...".

Il cantautore romano, che quest'anno è uno dei protagonisti di "Amici", ha deciso di far uscire "Sono anni che ti aspetto" il 15 aprile. Il brano sarà trasmesso da tutte le emittenti radiofoniche e sarà disponibile per il digital download. Del nuovo singolo, Fabrizio Moro ha detto:Fabrizio Moro tornerò ad esibirsi dal vivo il prossimo 28 aprile 2016, aldi Roma; il 12 maggio, invece, sarà all'di Milano. E' un bel momento per l'artista romano che, recentemente, ha anche collaborato con Gianluca Grignani: i due hanno cantato insieme "Più famoso di Gesù", brano del 1996 del cantante milanese, che è stato rivisitato e messo nel nuovo disco "Una strada in mezzo al cielo". Moro, attualmente insegnante di canto ad "Amici", seguitissimo talent condotto da Maria De Filippi, ha fatto uscire il suo ultimo disco, "Via delle Girandole 10", l'anno scorso. Si tratta del settimo album in studio dell'artista di Roma, che ha sempre emozionato i suoi fan. La musica e le parole di Fabrizio sono favolose, grandissime, e testimoniano il suo talento, la sua voglia di fare musica per emozionare, non per passare alla cassa. Fabrizio ha anche scritto, recentemente, "Finalmente Piove", canzone cheha portato al Festival di Sanremo e che ha ottenuto un ottimo successo sebbene non si sia piazzata tra i primi posti. Valerio, durante un'intervista a Radio Italia, ha affermato che vorrebbe collaborare di nuovo con Fabrizio Moro:Ora Scanu è rinato anche grazie a Fabrizio Moro, che ha scritto per lui una canzone bellissima. Negli ultimi anni Valerio ha avuto molti problemi, soprattutto dopo il divorzio con la casa discografica Emi:Chissà se Fabrizio Moro e Valerio Scanu collaboreranno ancora insieme? Probabilmente, ma non ora: Fabrizio è iper impegnato tra la sua professione e il ruolo di insegnante di canto ad Amici, proprio quel talent show che permise a Valerio Scanu di emergere.