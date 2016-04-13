Home Home Stasera Su Canale 5 Il Terzo Episodio Di Fuoco Amico TF45, Le Anticipazioni

Stasera Su Canale 5 Il Terzo Episodio Di Fuoco Amico TF45, Le Anticipazioni

di Redazione 13/04/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sempre più avvincente, tra spionaggio internazionale e faide di famiglia, Fuoco Amico TF45 si conferma la Fiction di punta del momento, capitanata dai bravissimi Raoul Bova e Megan Montaner. La storia continuerà questa sera, alle 21.10, su Canale 5, con tanti succosi scoop e qualche colpo di scena, con al centro, soprattutto, il personaggio Davide Paganini, in collisione col capitano della squadra, Enea De Santis. Regge, seppur tra intrighi, fughe e diffidenze, l'amore tra Samira ed Enea, legati da un passato di segreti. La Fiction esprime il sentimento di incertezza e d'inquietudine dei tempi moderni, sempre alla ricerca di un senso di fiducia nell'altro, spesso, costantemente tradito. Di chi ci si può fidare e di chi no? Enea De Santis conosce bene il senso di solitudine che nasce dalla costante sensazione di essere l'ultimo a venire a conoscenza di ogni verità, di essere solo in mezzo ad una guerra di complotti e segreti mai svelati. La squadra fuggirà dal Lazio, per rifugiarsi dall'Hacker Nicola il quale darà loro una mano. Intanto, Enea verrà a conoscenza di un'altra strage, a parte quella di Farah, e rintraccerà l'unico sopravvissuto per cercare di far luce sulla terribile vicenda che ha coinvolto il padre. Samira e Gemini continuano ad indagare per conto loro ed il faccia a faccia tra la bella infermiera di guerra ed Enea non tarderà ad arrivare. Pronti per un altro avvincente episodio di Fuoco Amico TF45? Tra spari, complotti e persino un po' d'amore, si cela un terribile segreto!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp