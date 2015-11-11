Home Cronaca Ferrara, Morta Cloe Govoni: Massacrata in Casa da Romeni

di Redazione 11/11/2015

Ferrara. Cloe Govoni, 84enne aggredita e pestata assieme alla nuora da due balordi entrati nella sua casa per rubare 300 euro, è deceduta presso il nosocomio Sant'Anna di Cona Inutile, dunque, il tentativo dei medici di attenuare una tremenda emorragia cerebrale. La Govoni non ce l'ha fatta anche se è stata sottoposta a 2 interventi chirurgici. L'84enne e la nuora 54enne, Maria Humeniuc, sono state malmenate e colpite in testa con un bastone da due uomini, entrambi immigrati, che dopo aver rubato 300 euro sono scappati con la loro auto, un'Audi A6. I presunti autori dell'aggressione, due romeni di 22 e 26 anni, sono stati arrestati dai carabinieri. Non è la prima volta che, nel Ferrarese, accade un'episodio di violenza inaudita come quello delle ultime ore. A settembre, ad esempio, venne massacrato da 3 persone il pensionato Paolo Tartari. Anche in tale occasione la combriccola di malviventi entrò in casa per rubare. La nuora di Cloe Govoni è ancora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi è riservata. "Pene esemplari per le bestie che hanno massacrato le due donne a Renazzo", ha affermato Marco Pettazzoni, consigliere regionale della Lega Nord.

