Katy Perry Popstar più Ricca al Mondo, Taylor Swift Seconda

di Redazione 11/11/2015

Katy Perry è una delle cantanti più apprezzate e talentuose al mondo e, a quanto pare, anche la più ricca. La popstar californiana occupa la prima posizione della classifica delle popstar più ricche al mondo, stilata dall'autorevole magazine Forbes E' uno straordinario momento, dunque, per la Perry che, di recente, è stata invitata sul palco anche da Madonna, durante un concerto del suo Rebel Heart Tour. Katy e Madonna hanno anche cantato insieme. Una bella soddisfazione per la cantante di "Roar", che grazie al suo disco "Prism", ha incassato molti soldi. Secondo Forbes, Katy Perry ha guadagnato, nell'arco degli ultimi 12 mesi, la bellezza di 135 milioni di dollari. Nessuna popstar ha un reddito simile, neanche Taylor Swift, in seconda posizione, con i suoi 80 milioni di dollari. Nella classifica figurano popstar del calibro di Beyoncé, Jennifer Lopez e Mariah Carey. Quest'ultima si è dovuta accontentare della nona posizione (27 milioni di dollari). Che fine hanno fatto cantanti del calibro di Celine Dion e Madonna? Forbes ha scritto al riguardo: "E' pieno di donne che nella musica hanno guadagnato milioni di dollari a due cifre. Miley Cyrus, Madonna, Nicky Minaj, Celine Dion, Kylie Minogue. L'elenco è lungo ma le signore non hanno guadagnato abbastanza per finire nella nostra top ten".

