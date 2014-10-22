Fiumicino, psicosi Ebola: bimba allontanata da asilo
di Redazione
22/10/2014
Episodio sconcertante a Fiumicino, in provincia di Roma. Una bimba di 3 anni non è potuta entrare nel suo asilo per l'opposizione delle madri degli altri alunni. Il motivo? La piccola è appena tornata da un viaggio in Uganda.
Le mamme dei bimbi hanno urlato: "O lei o i nostri figli". Il timore di contrarre l'Ebola, però, è privo di fondamento in quanto l’Uganda non è una nazione a rischio. La paura, però, è troppo forte.
"Se fate entrare lei non facciamo entrare i nostri figli", hanno affermato le madri degli alunni. I genitori della bimba hanno deciso di lasciare la figlia a casa per evitare che fosse ghettizzata o emarginata a scuola.
"Abbiamo passato giorni di angoscia. Eppure non c'era alcun motivo reale per poter solo immaginare qualche rischio; l’unica spiegazione è che venivamo dall’Africa. Ma l’Uganda non è un paese contagiato e comunque ho fatto fare alle mie figlie tutte le analisi necessarie a stabilire la loro totale buona salute. Mia figlia non ha avuto alcun sintomo particolare", ha confessato il padre della bimba al tabloid on line In terris.
Redazione