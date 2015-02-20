Loading...

Blur, "The magic whip" uscirà ad aprile: nuovo disco

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Tornano i Blur con un nuovo disco, intitolato "The magic whip". lo hanno reso noto proprio i diretti interessati. Damon Alban e colleghi, dunque, tornano a far sognare tantissimi fan. "The magic whip" uscirà il prossimo 27 aprile, a 12 anni da "Think Tank (Parlophone)".

La celebre band ha collaborato con Stephen Street per realizzare il suo nuovo capolavoro. Ricordiamo che il produttore ha anche lavorato con gruppi del calibro di The Smiths e The Cranberries.

Nel corso di una conferenza stampa, a Londra, i Blur hanno annunciato l'uscita di "The magic whip", anticipato dal singolo "Go out".

