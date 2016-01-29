Francesco Nuti Picchiato e Umiliato da Badante Georgiano

Il badante georgiano del noto attore e regista Francesco Nuti è stato sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti

"Chi si vergogna di me si vergogna di sé".

L'attore toscano, come tutti ben sanno, è costretto da anni a vivere su unaper una grave malattia. Ebbene, secondo la Procura di Prato, Nuti sarebbe stato umiliato edal suo, originario della. La pubblica accusa ha ricevuto la segnalazione di un amico dell'attore e regista, che ha assistito alle molestie. A confermare le molestie subite da Francesco è stato anche il fratello,. Il gip ha disposto l'allontanamento del badante georgiano dalla casa dell'attore. L'si dovrà presentare tra 10 giorni davanti al gip per l'interrogatorio. Pare che Francesco Nuti abbia lasciato un bigliettino con su scrittoal sostituto procuratore Antonio Sangermano. Il regista die tanti altri capolavori che gli hanno fatto vincere importanti riconoscimenti come i, è finito sulla sedia a rotelle a causa di unavvenuto nel 2006 nella sua casa romana. Un momento tragico per Francesco Nuti, che perse l'uso delle gambe e la voce. In questi anni, amici e parenti sono stati sempre vicini a Francesco. Fondamentale il sostegno del fratello Giovanni. Nuti ha interpretato e diretto tantissimi, riscuotendo molto successo soprattutto negli anni '90; poi, la suainiziò a calare anche per colpa dell'alcol e della. L'incidente domestico del 2006 coronò il periodo no dell'attore e regista di Prato. Ogni anno, in occasione del suo, gli amici più cari come Marco Masini e Carlo Conti organizzano una bella festa. Molti colleghi, in questi anni, sembra che si siano dimenticati di Francesco Nuti. Ciò fa male all'attore che, tempo fa, ha scritto:Non si sono vergognati mai di Francesco, invece, i suoiche gli si sono sempre stati accanto, grazie al web e ai social, anche nei momenti più difficili.