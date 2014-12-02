Francia, Hollande vieta champagne all'Eliseo: "Roba da ricchi"
di Redazione
Il presidente francese Hollande vieta di bere champagne all'Eliseo perché la bevanda è espressione di opulenza e benessere economico.
"Niente champagne è cosa da ricchi", ha asserito Hollande, vietando lo champagne in occasione di cerimonie ufficiali. la notizia è stata diffusa dal presidente di Reims, nota casata di champagne.
Taittinger (presidente di Reims), ha rivelato che Hollande, durante una visita a Parigi della cancelliera Angela Merkel, avrebbe chiesto chiesto di non bere champagne perché "è una cosa da ricchi".
Hollande non è il solo presidente francese intollerante al vino: Chirac, ad esempio, prediligeva la birra mentre Sarkozy si è sempre dichiarato astemio.
