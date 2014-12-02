Loading...

Monza, primo trapianto di ginocchio completo da donatore: 37enne potrà camminare come tutti

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

Eccezionale intervento chirurgico al Policlinico di Monza. Un'equipe di medici ha eseguito un trapianto di ginocchio completo da donatore.

L'intervento è durato 7 ore ed è stato effettuato su una 37enne che era stata sottoposta, in passato, a numerosi interventi senza essere in grado di tollerare la protesi totale.

Domenico Siro Brocchetta, primario della divisione di chirurgia protesica di anca a ginocchio, ha dichiarato: “Tolta la vecchia protesi, occorreva riempire uno spazio di oltre 25 centimetri. Quindi abbiamo chiesto alla banca dell'osso dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano di fornirci una articolazione intera, comprendente anche porzioni di femore e di tibia, compresi i legamenti, precisando anche le caratteristiche di età e di altezza della donatrice, che dovevano essere simili a quelle della donna da sottoporre a trapianto".

"Le difficoltà sono state notevoli. Dall’operare senza toccare i nervi, al collegare tutti i tendini, dai collaterali mediale e laterale e il tendine del quadricipite con il muscolo. In particolare, abbiamo innestato il perone all'interno del canale midollare del perone della paziente e la stessa cosa è stata fatta col femore, senza mettere placche esterne", ha aggiunto Brocchetta.

