Gisele Bundchen: commiato dalle passerelle alla Fashion Week di San Paolo

Gisele Bundchen, una delle più belle e pagate modelle al mondo, dice addio alle passerelle. L'occasione per il commiato è stata la Fashion Week a San Paolo del Brasile, proprio dove 20 anni fa iniziò la sua carriera.

La Bundchen non è riuscita a trattenere le lacrime quando tutti hanno iniziato ad applaudire. La modella ora dedicherà più tempo a suo marito, ai figli, e ad altri progetti.

La Bundchen ha origini tedesche ed è stata annoverata da Forbes nella classifica delle modelle che hanno guadagnato di più nel 2014 (patrimonio pari a 386 milioni di dollari). Gisele ha collaborato con brand famosi come Dolce e Gabbana, Roberto Cavalli, Dior e Bulgari.