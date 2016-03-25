Francia, minibus invade corsia opposta: schianto con tir. 12 morti

Drammatico incidente stradale in Francia. Un minibus e un tir si sono scontrati. Hanno perso la vita 12 portoghesi

Vittime portoghesi

"I 12 passeggeri del minibus, tutti portoghesi, sono morti".

Aperta inchiesta

"La strada è abbastanza monotona, il limite è di 90 km all'ora. Ci sono quelli impazienti, quelli che si addormentano, si parla di aggiungere una seconda corsia da 40 anni, in quanto ci sono soltanto 4 zone per il sorpasso".

L'incidente stradale è avvenuto stamani nel centro dellaLo schianto tra i due mezzi pesanti è costato la vita a 12 turisti portoghesi: sono rimasti feriti anche 2 italiani e un bimbo. Secondo gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio, ilè improvvisamente andato a finire sulla corsia opposta. Il conducente di tale mezzo è rimasto ferito ma non rischia la vita. L'impatto col tir è stato inevitabile. Lo scontro è avvenuto precisamente sulla statale 79, aI due italiani sopravvissuti all'impatto hanno riferito che il mezzo su cui viaggiavano ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Una nota dell'autorità locale recita:Perché l'autista del minibus ha girato a sinistra, invadendo la corsia opposta? Eppure è risultato negativoUna fonte giudiziaria ha rivelato:Sebbene il conducente del minibus non abbia alzato il gomito prima di mettersi alla guida, è stata aperta un'inchiesta.